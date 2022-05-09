"Вас треба вирізати": Мосейчук розповіла деталі нападу на неї у Берліні (відео)

За фактом нападу на представників ЗМІ поліція відкрила адміністративну справу, а винуватцю загрожує грошовий штраф чи депортація до РФ.

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На знімальну групу телеканалу "1+1" та ведучу Наталію Мосейчук напали біля меморіалу радянському солдатові у Берліні. Подробиці інциденту в ефірі національного телемарафону розповіла сама телеведуча.

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За її словами, група телеканалу "1+1" вирушила до Берліна у тому числі для того, щоб зняти, як росіяни відзначають День перемоги над нацизмом у Німеччині. Після того, як громадяни РФ почули українську мову в Трептів-парку, на адресу журналістів посипалися погрози та образи.

"Такого народу не існує, ви ніхто, вас треба вирізати", — почула Мосейчук на свою адресу.

Телеведуча зазначила, що 8 травня у Трептів-парку українська діаспора разом із дипломатами поклали вінки та квіти біля меморіалу, щоб вшанувати пам'ять загиблих під час Другої світової війни. Наступного дня біля Бранденбурзьких воріт проходив інший захід — "Безсмертний полк" за участю росіян. Як зазначає Мосейчук, учасники акції йшли із гвоздиками, прапорами СРСР та плакатами із загиблими родичами.

9 травня знімальна група зауважує, що біля меморіалу радянському солдатові немає вінків та квітів від діаспори та дипломатичної місії. За словами телеведучої "1+1", черговий конфлікт почався знову після того, як учасники "Безсмертного полку" почули українську мову.

"Чого ви лізете, ур*ди бл**ь. Як ви за***ли", — заявив один із агресивно налаштованих учасників заходу.

Мосейчук додала, що за підсумком конфлікту зі знімальною групою поліція Берліна відкрила адміністративну справу, а винуватцю загрожує штраф чи депортація до РФ.

[ + – ] Наталія Мосейчук повідомила деталі нападу на неї у Берліні

Посольство України в Німеччині підтвердило, що один із учасників "Безсмертного полку" в Берліні намагався завдати тілесних ушкоджень телеведучій каналу "1+1" Наталі Мосейчук. Столичну поліцію, як зазначають дипломати, також поінформовано про подробиці інциденту в Трептів-парку.

"Закликаємо поліцію Берліна негайно вжити всіх необхідних заходів, щоб якнайшвидше провести слідство щодо нападу на представників засобів масової інформації та притягти винних до відповідальності", — йдеться у заяві дипломатичного відомства.

[ + – ] Посольство підтвердило факт нападу на Наталію Мосейчук у Берліні

Нагадаємо, 9 травня з'явилася інформація про те, що на Наталію Мосейчук та знімальну групу каналу "1+1" вчинили напад у Берліні. Інцидент стався у момент, коли українські журналісти готували сюжет про бездіяльність берлінської поліції під час масових заходів з нагоди Дня перемоги над нацизмом.

Також повідомлялося, що влада Берліна заборонила вивішувати та демонструвати прапори України та Росії під час масових заходів 8-9 травня.