Дерусификация метро: онлайн-голосование о переименовании станций завершилось

В интернет-опросе о новых названиях для станций Киевского метрополитена поучаствовало более 170 тыс. пользователей. Теперь проект решения рассмотрит мэрия.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В Киеве завершилось онлайн-голосование о переименовании станций столичного метрополитена. Об этом у себя в Facebook рассказал генеральный директор предприятия Виктор Брагинский.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Так, станция "Берестейская" должна быть переименована в Бучанскую. За это проголосовало 37,8% респондентов. При этом 20,5% требовали оставить нынешнее название. 17,3% пользователей предлагали переименовать станцию в Варшавскую. Еще 13,7% голосовали за название "Мариупольская", а 10,8% хотели присвоить ей имя Степана Бандеры.

Станцию "Площадь Льва Толстого" переименуют в честь поэта Василя Стуса. За это свои голоса отдали 27,8% пользователей. На втором месте (20,9%) — предложение присвоить ей имя Леси Украинки, еще 20,2% голосовали за станцию в честь Степана Бандеры. 18,5% предлагали назвать ее именем Лины Костенко, а 12,6% — Ивана Франко.

Станция "Героев Днепра" превратится в станцию "Героев Украины". Так решило 38,5% пользователей. 31,6% голосовали за "Героев Мариуполя", 17,3% предлагали оставить нынешнее название, 6,7% отдали голоса за "Вышгородскую", остальные — за "Северную".

Станцию "Минскую" переименуют в "Варшавскую" (37,7% голосов). На втором месте (24,2%) — вариант "Вышгородская". За название "Мариупольская" проголосовало 17,8% респондентов, а за "Бучанскую" — 12,2%. Остальные хотели оставить станции нынешнее название.

Станцию "Дружбы народов" планируют переназвать в "Ботаническую". Так решило 36,7% голосовавших. 28,7% предлагали назвать ее в честь "Единства Украины", 15,4% голосовали за "Европейскую", 14,1% — за "Героев Мариуполя", остальные высказались за вариант "Зверинецкая".

Всего в интернет-опросе поучаствовало 170 646 пользователей. Отбор предложений проводился до 1 мая.

В ближайшее время будет подготовлен проект решения, который должны рассмотреть на заседании Киевсовета.

Напомним, 15 апреля администрация Киевского метрополитена предложила киевлянам поучаствовать в переименовании пяти станций столичного метро. Перед принятием итогового решение свое заключении должна сделать профильная комиссия по переименованиям.

В тот же день Киевский сквер дружбы с Москвой переименовали в честь героев Мариуполя.