Дерусифікація метро: онлайн-голосування про перейменування станцій завершилося

В інтернет-опитуванні про нові назви для станцій Київського метрополітену взяло участь понад 170 тис. користувачів. Наразі проєкт рішення розгляне мерія.

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У Києві завершилося онлайн-голосування щодо перейменування станцій столичного метрополітену. Про це у Facebook розповів генеральний директор підприємства Віктор Брагінський.

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Так, станцію "Берестейська" мають перейменувати на "Бучанську". За це проголосували 37,8% респондентів. Водночас 20,5% вимагали залишити цю назву. 17,3% користувачів пропонували перейменувати станцію на "Варшавську". Ще 13,7% голосували за назву "Маріупольська", а 10,8% хотіли надати їй ім'я Степана Бандери.

Станцію "Площа Льва Толстого" перейменують на честь поета Василя Стуса. За це свої голоси віддали 27,8% користувачів. На другому місці (20,9%) — пропозиція присвоїти їй ім'я Лесі Українки, ще 20,2% голосували за станцію на честь Степана Бандери. 18,5% пропонували назвати її ім'ям Ліни Костенко, а 12,6% — Івана Франка.

Станція "Героїв Дніпра" перетвориться на станцію "Героїв України". Так вирішило 38,5% користувачів. 31,6% голосували за "Героїв Маріуполя", 17,3% пропонували залишити нинішню назву, 6,7% віддали голоси за "Вишгородську", решта — за "Північну".

Станцію "Мінську" перейменують на "Варшавську" (37,7% голосів). На другому місці (24,2%) — варіант "Вишгородська". За назву "Маріупольська" проголосувало 17,8% респондентів, а за "Бучанську" — 12,2%. Інші хотіли залишити станції нинішню назву.

Станцію "Дружби народів" планують перейменувати на "Ботанічну". Так вирішило 36,7% тих, хто голосував. 28,7% пропонували назвати її на честь "Єдності України", 15,4% голосували за "Європейську", 14,1% — за "Героїв Маріуполя", решта висловилися за варіант "Звіринецька".

Всього в інтернет-опитуванні взяло участь 170 646 користувачів. Добір пропозицій проводився до 1 травня.

Найближчим часом підготують проєкт рішення, який мають розглянути на засіданні Київради.

Нагадаємо, 15 квітня адміністрація Київського метрополітену запропонувала киянам взяти участь у перейменуванні п'яти станцій столичного метро. Перед прийняттям підсумкового рішення свій висновок має зробити профільна комісія з перейменування.

Того ж дня Київський сквер дружби з Москвою перейменували на честь героїв Маріуполя.