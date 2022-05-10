Коболев: Было бы правильно возобновить работу хотя бы одного нефтеперерабатывающего завода

Работа украинского НПЗ в условиях войны содержит и военные риски, и вопросы по обеспечению безопасности, но это очень помогло бы стабилизировать рынок топлива, считает эксперт.

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Украине стоило бы возобновить работу хотя бы одного нефтеперерабатывающего завода. Глава правления НАК "Нафтогаз" в 2014—2021 годах Андрей Коболев высказался в пользу такого решения в ходе брифинга в Медиацентре Украина.

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"Я думаю, что было бы правильно — я не говорю, что было бы легко — попытаться возобновить работу одного из двух НПЗ, который находится вдали от линии конфликта. Я понимаю, там есть военные аспекты, вопросы безопасности и защиты. Но наличие хотя бы одного рабочего НПЗ в Украине могло бы очень сильно помочь и сбалансировать ситуацию наиболее эффективным способом", — сказал Коболев.

По его словам, в таком случае украинскому нефтеперерабатывающему заводу стоило бы дать "приоритетное право поставки товара на украинский рынок по принципам, гарантирующим по меньшей мере отсутствие убытка".

"Постоянный импорт такого объема топлива, которого мы сейчас пытаемся достичь, очень трудно поддерживать. Плюс очевидно, что он уязвим для политических влияний, коррупционных аспектов, которыми россияне всегда очень умело пользовались и пользуются. И, конечно, для военного аспекта", — считает Коболев.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и склады горюче-смазочных материалов 2 апреля попали под массированные обстрелы со стороны Российской Федерации, в результате НПЗ остановил работу. Фокус писал о влиянии остановки Кременчугского НПЗ на рынок топлива в Украине.

Вторым после Кременчугского является Шебелинский НПЗ, что принадлежит государственному АО "Укргазвидобування", но его работа была остановлена еще в конце февраля — почти сразу после начала военных действий агрессора в Украине.