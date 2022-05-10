Коболєв: Було б правильно відновити роботу хоча б одного нафтопереробного заводу

Робота українського НПЗ в умовах війни містить і воєнні ризики, і питання безпеки, але це дуже допомогло б стабілізувати ринок палива, вважає експерт.

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Україні варто було б відновити роботу хоча б одного нафтопереробного заводу. Голова правління НАК "Нафтогаз" у 2014—2021 роках Андрій Коболєв висловився за таке рішення під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

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"Я думаю, що було б правильно — я не кажу, що було б легко — спробувати відновити роботу одного з двох НПЗ, який знаходиться далеко від лінії конфлікту. Я розумію, там є військові аспекти, питання безпеки та захисту. Але наявність хоча б одного робочого НПЗ в Україні могло б дуже сильно допомогти й збалансувати ситуацію найефективнішим способом", — сказав Коболєв.

За його словами, в такому разі українському нафтопереробному заводу варто було б надати "пріоритетне право постачання товару на український ринок за принципами, які гарантують щонайменше відсутність збитків".

"Постійний імпорт такого обсягу палива, якого ми зараз намагаємося досягти, дуже важко підтримувати. Плюс очевидно, що він уразливий для політичних впливів, корупційних аспектів, якими росіяни завжди дуже вміло користувалися та користуються. І, звісно, для військового аспекту", — вважає Коболєв.

Кременчуцький нафтопереробний завод та склади паливно-мастильних матеріалів 2 квітня потрапили під масовані обстріли з боку Російської Федерації, внаслідок чого НПЗ зупинив роботу. Фокус писав про вплив зупинки Кременчуцького НПЗ на ринок палива в Україні.

Другим після Кременчуцького є Шебелинський НПЗ, що належить державному АТ "Укргазвидобування", але його роботу зупинено ще наприкінці лютого — майже одразу після початку воєнних дій агресора в Україні.