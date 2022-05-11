Минэнерго разрешило отключение электричества коммерческим предприятиям

Отключение предприятий, относящихся к критической инфраструктуре, должно быть строго согласовано с местной военной администрацией.

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Министерство энергетики Украины сняло запрет на отключение электроэнергии небытовым потребителям. Теперь электропоставщики могут ограничивать подачу электричества коммерческим организациям, за исключением объектов критической инфраструктуры. Соответствующий приказ Минэнерго опубликован на правовом портале "Лига Закон".

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С 6 мая электропоставщикам и операторам системы распределения разрешено ограничивать подачу электричества по причине задолженности по оплате или по распоряжению военной администрации, в случае, если существует риск использования коммерческого объекта российскими агрессорами.

Отключение объектов критической инфраструктуры должно быть строго согласовано с местной военной администрацией.

В числе таких объектов находятся:

органы государственной власти и местного управления;

воинские части;

предприятия телекоммуникации и связи;

учреждения здравоохранения;

объекты ГСЧС;

объекты тепло-, газо-, электро- и водоснабжения;

правоохранительные органы (органы внутренних дел, органы прокуратуры, СБУ);

предприятия воздушного, водного, автомобильного и железнодорожного транспорта;

других объектов, определенных соответствующей военной администрацией.

Также в списке объектов критической инфраструктуры находятся предприятия, которые:

выполняют мобилизационные задания (заказы) по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий;

выполняют мобилизационные задания (заказы) по созданию, производству и поставке материально-технических средств;

используются для предоставления жизненно важных услуг для населения, задействованных в сфере обеспечения продуктами питания, лекарственными средствами, потребительскими и бытовыми товарами.

Ранее сообщалось, что 27 февраля Минэнерго подписало приказ об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов. В силу этого Украинская энергосистема не вернется к синхронизации сетями РФ и Беларуси.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко 24 февраля сообщил, что электроэнергия из Беларуси вообще не нужна Украине, поскольку украинская энергосистема работает в синхронном режиме с Евросоюзом. По его словам, энергосистема Украины может выдержать работу и в полностью изолированном режиме.