Міненерго дозволило відключення електрики комерційним підприємствам

Відключення підприємств, що належать до критичної інфраструктури, має бути строго узгодженим з місцевою військовою адміністрацією.

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Міністерство енергетики зняло заборону на відключення електроенергії непобутовим споживачам. Тепер електропостачальники можуть обмежувати подачу електрики комерційним організаціям, окрім об'єктів критичної інфраструктури. Відповідний наказ Міненерго опубліковано на правовому порталі "Ліга Закону".

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З 6 травня електропостачальникам і операторам системи розподілу дозволено обмежувати подачу електрики через заборгованість з оплати або розпорядження військової адміністрації, якщо існує ризик використання комерційного об'єкта російськими агресорами.

Відключення об'єктів критичної інфраструктури має бути строго узгодженим з місцевою військовою адміністрацією.

Серед таких об'єктів є:

органи державної влади та місцевого управління;

військові частини;

підприємства телекомунікації та зв'язку;

заклади охорони здоров'я;

об'єкти ДСНС;

об'єкти тепло-, газо-, електро- та водопостачання;

правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, органи прокуратури, СБУ);

підприємства повітряного, водного, автомобільного та залізничного транспорту;

інші об'єкти, визначені відповідною військовою адміністрацією.

Також у списку об'єктів критичної інфраструктури знаходяться підприємства, які:

виконують мобілізаційні завдання (замовлення) для створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних деталей для комплектування виробів;

виконують мобілізаційні завдання (замовлення) для створення, виробництва та постачання матеріально-технічних засобів;

використовують для надання життєво важливих послуг для населення, залучених у сфері забезпечення харчовими продуктами, лікарськими засобами, споживчими та побутовими товарами.

Раніше повідомляли, що 27 лютого Міненерго підписало наказ про відмову від приєднання до енергомережі російських окупантів. Через це Українська енергосистема не повернеться до синхронізації мережами РФ та Білорусі.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко 24 лютого повідомив, що електроенергія з Білорусі взагалі не потрібна Україні, оскільки українська енергосистема працює в синхронному режимі з Євросоюзом. За його словами, енергосистема України може витримати роботу й у повністю ізольованому режимі.