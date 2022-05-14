Журналист Андрей Цаплиенко сообщил об освобождении от ВС РФ села в Харьковской области

Журналист не уточнил о каком селе идет речь, но отметил, что до границы с РФ остались считанные метры

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Журналист ТСН Андрей Цаплиенко опубликовал фото из освобожденного от российских оккупантов села в Харьковской области.

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Он отметил, что освобожденное село находится на север от Харькова, но не сообщил его название.

[ + – ] Андрей Цаплиенко с украинскими военными Фото: t.me/Tsaplienko

Цаплиенко сообщил, что его съемочная группа стала первой, которая вошла в освобожденный населенный пункт вместе с украинскими военными, и уточнил, что до государственной границы с Россией остались "просто сотни метров".

[ + – ] Сообщение об освобожденном селе на Харьковщине

Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что в Харьковской области украинская армия перешла в контрнаступление в направлении города Изюм. Это направление остается самым горячим в регионе, но по другим направлениям ВСУ удалось значительно оттеснить противника. Благодаря этому Харьков в последние дни не подвергался обстрелам.

Напомним, ранее Цаплиенко сообщал о еще одной удачной военной операции украинских военных в Харьковской области в ходе которой был уничтожен самый современный российский танк Т-90М "Прорыв".

Первую партию танков отправили в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии только два года назад, весной 2020 года. А всего на вооружении российской армии находится около 100 таких танков.

Танк разрабатывали в рамках проекта "Прорыв-3". Впрочем, это не современная разработка, а модернизация базового Т-90, который в свою очередь является модернизацией Т-72.