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Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про звільнення від ЗС РФ села в Харківській області

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андрей цаплієнко, харківська область, звільнене село
Фото: t.me/Tsaplienko | Андрій Цаплієнко біля звільненого села в Харківській області

Журналіст не уточнив про яке село йдеться, але зазначив, що до кордону з РФ залишилися лічені метри.

Журналіст ТСН Андрій Цаплієнко опублікував фото зі звільненого від російських окупантів села в Харківській області.

Він зазначив, що звільнене село знаходиться на північ від Харкова, але не повідомило його назву.

андрій цаплієнко, харківська область, звільнене село
Андрій Цаплієнко з українськими військовими
Фото: t.me/Tsaplienko

Цаплієнко повідомив, що його знімальна група стала першою, яка увійшла у звільнений населений пункт разом із українськими військовими, і уточнив, що до державного кордону з Росією залишилися "просто сотні метрів".

Повідомлення про звільнене село на Харківщині

Раніше голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що в Харківській області українська армія перейшла в контрнаступ у напрямку міста Ізюм. Цей напрямок залишається найгарячішим у регіоні, але на інших напрямках ЗСУ вдалося значно відтіснити супротивника. Завдяки цьому Харків останніми днями не зазнавав обстрілів.

Нагадаємо, раніше Цаплієнко повідомляв про ще одну вдалу військову операцію українських військових у Харківській області, під час якої було знищено найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив".

Першу партію танків відправили до складу 2-ої гвардійської Таманської мотострілецької дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії лише два роки тому, навесні 2020 року. А на озброєнні російської армії перебуває близько 100 таких танків.

Танк розробляли в межах проєкту "Прорив-3". Втім, це не сучасна розробка, а модернізація базового Т-90, що є модернізацією Т-72.