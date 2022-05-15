Украинцы едут домой: поток на въезд в Украину в 2,5 раза больше, чем на выезд, — ГПСУ

Пограничники отметили, что в последние несколько дней сохраняется тенденция увеличения количества граждан, которые возвращаются на родину. По данным журналистов, с 9 мая суммарный приток украинцев составил 31 тыс. человек.

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За прошедшие сутки западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 84 тысяч человек и более 20 тыс. транспортных средств. Это почти в 2,5 раза больше, чем тех, кто выехал в направлении западных стран — на протяжении 14 мая таких было более 37 тыс. человек. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе (ГПСУ).

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По информации пограничников, более 22 тысячи людей поехали в Польшу, остальные пересекли границу со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что в последние дни сохраняется тенденция увеличения количества граждан, которые возвращаются в Украину. За прошедшие сутки прибыли почти 46 тыс. человек, из них более 42 тыс. – украинцы, а также было оформлено 259 грузовиков с гуманитарной помощью.

В издании "Интерфакс" отмечают, что начиная с 9 мая поток на въезд в Украину превышает поток на выезд. По информации журналистов, суммарно чистый приток в Украину за эти дни составил 31 тыс. человек – это рекордные показатели с начала войны.

В Управлении Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев сообщили, что по состоянию на 13 мая из Украины за время полномасштабного вторжения выехали около 6,1 млн людей. В то же время с 28 февраля в Украину вернулись 1,6 млн жителей.

Напомним, 13 мая авиакомпания Wizz Air выделила 10 тысяч бесплатных билетов украинским беженцам для поездок в Британию. Билет можно будет получить в Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Ранее, 2 мая Фокус писал о том, что был создан специальный портал для украинских переселенцев под названием "Там, где вас ждут". Его цель — помочь украинцам в поисках более безопасных мест для пребывания.