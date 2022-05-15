Українці їдуть додому: потік на в'їзд до України в 2,5 рази більший, ніж на виїзд, — ДПСУ

Прикордонники зазначили, що останні кілька днів зберігається тенденція збільшення кількості громадян, які повертаються на батьківщину. За даними журналістів, з 9 травня сумарний приплив українців склав 31 тис. людей.

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Минулої доби західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули близько 84 тисяч осіб та понад 20 тис. транспортних засобів. Це майже в 2,5 рази більше, ніж тих, хто виїхав у напрямку західних країн — упродовж 14 травня таких було понад 37 тис. людей. Про це розповіли у Державній прикордонній службі (ДПСУ).

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За інформацією прикордонників, понад 22 тисячі людей поїхали у Польщу, решта перетнули кордон зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Крім того, у відомстві розповіли, що останніми днями зберігається тенденція збільшення кількості громадян, які повертаються в Україну. Минулої доби прибули майже 46 тис. осіб, з них понад 42 тис. — українці, а також було оформлено 259 вантажівок з гуманітарною допомогою.

У виданні "Інтерфакс" зазначають, що починаючи з 9 травня потік на в'їзд до України перевищує потік на виїзд. За інформацією журналістів, сумарно чиста притока в Україну за ці дні склала 31 тис. осіб — це рекордні показники з початку війни.

В управлінні Верховного комісара ООН з питань біженців повідомили, що станом на 13 травня з України за час повномасштабного вторгнення виїхали близько 6,1 млн людей. Водночас з 28 лютого в Україну повернулися 1,6 млн. жителів.

Нагадаємо, 13 травня авіакомпанія Wizz Air виділила 10 тисяч безплатних квитків українським біженцям для поїздок до Британії. Квиток можна буде отримати у Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

Раніше, 2 травня Фокус писав про те, що було створено спеціальний портал для українських переселенців під назвою "Там, де на вас чекають". Його мета — допомогти українцям у пошуках безпечніших місць для перебування.