В России рассматривают сценарий капитуляции в Украине, - экс-командующий войсками НАТО

Американский бригадный генерал Бен Ходжес заметил в российской риторике сигналы, которые намекают на возможную капитуляцию Кремля в российско-украинской войне.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бывший командующий объединенного командования НАТО в 2012-2014 годах генерал Бен Ходжес считает, что в Кремле рассматривают сценарий капитуляции в войне против Украины. Такое предположение на своей странице в Twitter американский военнослужащий сделал после заявления посла России в США Анатолия Антонова во время эфира пропагандистского шоу Владимира Соловьева.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фразу о том, что "Россия не рассматривает вариант капитуляции в Украине", Ходжес прокомментировал следующим образом:

"Это означает, что они на самом деле признают, что существует реальная возможность этого", — написал генерал.

Отметим, что Бен Ходжес возглавлял воздушно-десантную бригаду во время операции "Свобода Ирака", а также руководил силами НАТО в Европе с 2014 по 2017 года. После отставки Ходжес стал военным экспертом, он часто дает комментарии зарубежным СМИ на разные военные темы.

Ранее Фокус рассказывал, что по данным разведки Великобритании, России утратила треть своей армии, что существенно затормозило ее наступление на востоке Украины. Разведчики отмечают системные проблемы в российской армии, а также низкий моральный боевой дух и сниженную боеспособность, которую нельзя быстро восстановить.

Утром 15 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту во Львовской области. Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, объект находится в Яворовском районе, неподалеку от границы с Польшей. В результате атаки по объекту попали четыре ракеты, он полностью уничтожен. В то же время информации о погибших и пострадавших в результате инцидента нет.