Россия потеряла треть от своей армии, ее наступление замедляется, — разведка Британии (фото)

Разведчики отмечают системные проблемы в российской армии, а также низкий моральный боевой дух и сниженную боеспособность, которую нельзя быстро восстановить.

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Наступление российских войск на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика, несмотря на изначальные мелкие успехи. Продвижение россиян продолжает замедляться и в течение месяца ситуация для них будет ухудшиться. Это связано с большим количество потерь в российской армии, а треть сухопутных сил, которые Россия собрала в феврале для полномасштабного вторжения, она потеряла. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

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Британские разведчики также отмечают системные проблемы, которые будут задерживать в продвижении россиян. По данным специалистов, российские войска потеряли важнейшие вспомогательные средства, такие как мостовое оборудование и беспилотники для разведки.

"Российского мостового оборудования не хватало на протяжении всего конфликта, что замедляло и ограничивало наступательные маневры. Российские БПЛА жизненно важны для тактической осведомленности и управлении артиллерией, но они уязвимы перед украинскими ПВО", — сказано в сообщении.

Кроме того, разведка Великобритании отмечает сохраняющийся низкий моральный боевой дух у российских солдат и сниженную боеспособность, которую нельзя быстро восстановить.

"В нынешних условиях Россия вряд ли ускорит темпы своего продвижения в ближайшие 30 дней", — подытожили в разведке.

Напомним, 14 мая Институт изучения войны США отмечал, что у ВСУ появился шанс отбить весь оккупированный Донбасс, если российская армия не прекратит военные действия. Однако, по информации аналитиков, сейчас в планы президента РФ Владимира Путина входит присоединение захваченных украинских территорий в состав России, чтобы угрожать Украине ядерным оружием, в случае наступления на них.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что украинские военные перешли в контратаку на Изюмском направлении, которое остается самым "горячим" в Харьковской области.