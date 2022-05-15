Росія втратила третину від своєї армії, її наступ сповільнюється, — розвідка Британії (фото)

Розвідники зазначають про системні проблеми у російській армії, а також низький моральний бойовий дух та знижену боєздатність, яку не можна швидко відновити.

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Наступ російських військ на Донбасі втратив темп і значно відстає від графіка, незважаючи на дрібні успіхи. Просування росіян продовжує сповільнюватись і протягом місяця ситуація для них погіршиться. Це пов'язано з великою кількістю втрат у російській армії, а третину сухопутних сил, які Росія зібрала у лютому для повномасштабного вторгнення, вона втратила. Про це повідомляє розвідка Великої Британії у Twitter.

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Британські розвідники також наголошують на системних проблемах, які затримуватимуть у просуванні росіян. За даними фахівців, російські війська втратили найважливіші допоміжні засоби, такі як мостове обладнання та безпілотники для розвідки.

"Російського мостового обладнання не вистачало протягом усього конфлікту, що сповільнювало та обмежувало наступальні маневри. Російські БПЛА життєво важливі для тактичної поінформованості та управління артилерією, але вони вразливі перед українськими ППО", — сказано у повідомленні.

Крім того, розвідка Великобританії зазначає про низький моральний бойовий дух у російських солдатів, що зберігається, і знижену боєздатність, яку не можна швидко відновити.

"У нинішніх умовах Росія навряд прискорить темпи свого просування у найближчі 30 днів", — підсумували у розвідці.

Нагадаємо, 14 травня Інститут вивчення війни США зазначав, що у ЗСУ з'явився шанс відбити весь окупований Донбас, якщо російська армія не припинить військових дій. Проте, за інформацією аналітиків, зараз до планів президента РФ Володимира Путіна входить приєднання захоплених українських територій до складу Росії, щоб загрожувати Україні ядерною зброєю у разі наступу на них.

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