У Росії розглядають сценарій капітуляції в Україні, — екскомандувач військ НАТО

Американський бригадний генерал Бен Ходжес помітив у російській риториці сигнали, які натякають на можливу капітуляцію Кремля у російсько-українській війні.

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Колишній командувач об'єднаного командування НАТО у 2012-2014 роках генерал Бен Ходжес вважає, що у Кремлі розглядають сценарій капітуляції у війні проти України. Таке припущення на своїй сторінці у Twitter американський військовослужбовець зробив після заяви посла Росії у США Анатолія Антонова під час ефіру пропагандистського шоу Володимира Соловйова.

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Фразу про те, що "Росія не розглядає варіант капітуляції в Україні", Ходжес прокоментував так:

"Це означає, що вони насправді визнають, що є реальна можливість цього", — написав генерал.

Зазначимо, що Бен Ходжес очолював повітрянодесантну бригаду під час операції "Свобода Іраку", а також керував силами НАТО в Європі з 2014 по 2017 роки. Після відставки Ходжес став військовим експертом, часто дає коментарі закордонним ЗМІ на різні військові теми.

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