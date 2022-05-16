Людей, поселившихся в киевском метро, попросили на выход

В то же время метрополитен по-прежнему будет выполнять функцию убежища во время воздушных тревог.

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Столичный метрополитен возвращается к обычному режиму работы, поэтому людям, поселившимся там после начала широкомасштабного российского вторжения, подыскивают другие место временного проживания. Об этом в интервью ЦТС рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

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"На станциях остаются люди, у которых действительно не осталось дома, или те, кто приехал из других регионов. Также есть бездомные, которые раньше жили на улицах", — сказала она.

По словам Макогон, всем этим людям предоставили информацию о местах временного проживания в столице, предложили оформить материальную помощь, с ними работают психологи.

"Метрополитен — это надежное укрытие, но он не предусмотрен для проживания. Людям нужна элементарная санитария — принять душ, переодеться, постирать вещи и т.д.", — подчеркнула Наталья Макогон.

По ее информации, сейчас на станциях остается около 100 человек.

Как жилось в киевском метро

По словам Макагон, в первые недели после российского наступления на Киев в метро ежедневно укрывалось до 20 тыс. человек. Продукты для них привозили поездами или доставляли автомобилями ко входам в станции.

"На станциях люди фактически жили, обустраивали свой быт и спальные места, — рассказала она. — На улицу выходили только посмотреть на небо и подышать воздухом, когда была такая возможность. Старались сделать так, чтобы для всех пребывание было максимально комфортным, насколько это возможно в таких условиях".

С этой целью в метро устраивали кинопоказы, концерты, с детьми работали аниматоры, людям также оказывали психологическую помощь.

Метро продолжит служить убежищем

Макогон рассказала, что Киевский метрополитен открылся во времена "Холодной войны", в 1960 году, когда мир всерьез воспринимал ядерную угрозу, поэтому метро строили с ее учетом. Оно является объектом двойного назначения, помимо транспортной, выполняя функцию гражданской защиты.

"Все подземные станции могут работать как укрытие. Там есть доступ к воде и санузлам, вентиляция", — отметила замначальника метрополитена.

По ее словам, после начала обстрелов столицы в качестве убежищ оказались наиболее востребованы станции, расположенные в спальных районах и неподалеку от центра города: Оболонь, Минская, Героев Днепра, Позняки, Осокорки, Льва Толстого, Политехнический институт, Вокзальная.

"Сейчас мы продолжаем выполнять функцию укрытия. К сожалению, воздушные тревоги бывают почти каждый день", — подчеркнула Макогон.

Напомним, с 15 мая в Киеве изменилось время работы транспорта и комендантского часа, он теперь длится с 23:00 до 05:00, наземный транспорт работает с 06:00 до 22:30; метрополитен — с 06:00 до 22:00.

Как сообщал Фокус, 8 мая на станции метро "Крещатик" в Киеве выступили участники ирландской рок-группы группы "U2", в импровизированном концерте также принял участие лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя.