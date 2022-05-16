Людей, які оселилися в київському метро, попросили на вихід

Водночас метрополітен, як і раніше, виконуватиме функцію сховища під час повітряних тривог.

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Столичний метрополітен повертається до звичайного режиму роботи, тому людям, які там оселилися після початку широкомасштабного російського вторгнення, підшукують інші місця тимчасового проживання. Про це в інтерв'ю ЦТС розповіла заступниця начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

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"На станціях залишаються люди, які дійсно втратили дім, або ті, хто приїхав з інших регіонів. Також є безхатченки, які раніше жили на вулицях", — сказала вона.

За словами Макогон, усім цим людям надали інформацію про місця тимчасового проживання у столиці, запропонували оформити матеріальну допомогу, з ними працюють психологи.

"Метрополітен — це надійне укриття, але він не передбачений для проживання. Людям потрібна елементарна санітарія — прийняти душ, переодягтися, випрати речі тощо", — наголосила Наталія Макогон.

За її інформацією, зараз на станціях залишається близько 100 людей.

Як жилося в київському метро

За словами Макагон, у перші тижні після російського наступу на Київ у метро щодня ховалося до 20 тис. людей. Продукти їм привозили поїздами чи доставляли автомобілями до входів у станції.

"На станціях люди фактично жили, облаштовували свій побут та спальні місця, — розповіла вона. — На вулицю виходили тільки подивитися на небо та подихати повітрям, коли була така можливість. Намагалися зробити так, щоб для всіх перебування було максимально комфортним, наскільки це можливо за таких умов".

З цією метою в метро влаштовували кінопокази, концерти, з дітьми працювали аніматори, людям також надавали психологічну допомогу.

Метро продовжить служити притулком

Макогон розповіла, що Київський метрополітен відкрився за часів "Холодної війни", 1960 року, коли світ серйозно сприймав ядерну загрозу, тому метро будували з її врахуванням. Воно є об'єктом подвійного призначення, окрім транспортного, виконуючи функцію цивільного захисту.

"Усі підземні станції можуть працювати як укриття. Там є доступ до води та санвузлів, вентиляція", — зазначила заступниця начальника метрополітену.

За її словами, після початку обстрілів столиці як сховки виявилися найкращі станції, розташовані в спальних районах і неподалік центру міста: Оболонь, Мінська, Героїв Дніпра, Позняки, Осокорки, Льва Толстого, Політехнічний інститут, Вокзальна.

"Зараз ми продовжуємо виконувати функцію укриття. На жаль, повітряні тривоги бувають майже щодня", — наголосила Макогон.

Нагадаємо, з 15 травня в Києві змінився час роботи транспорту та комендантської години, він тепер триває з 23:00 до 05:00, наземний транспорт працює з 06:00 до 22:30; метрополітен — з 06:00 до 22:00.

Як повідомляв Фокус, 8 травня на станції метро "Хрещатик" у Києві виступили учасники ірландського рок-гурту гурту "U2", в імпровізованому концерті також взяв участь лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.