Боно та гурт "U2" у Києві: ірландські музиканти виступили на станції метро (відео)
Культова група зі своїм відомим лідером заспівали на станції метро "Хрещатик" разом із лідером гурту "Антитіла".
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8 травня на станції метро "Хрещатик" виступили учасники ірландського рок-гурту гурту "U2". Лідер і вокаліст гурту Боно (справжнє ім'я Пол Девід Г'юсон) виконав разом з Еджем (справжнє ім'я Девід Хоуелл Еванс), гітаристом та вокалістом гурту "U2", свої відомі пісні.
На сторінці help_ukraine_center в Instagram, де розміщено відео з концерту, написали, що музиканти об'єднуються заради України. І цей виступ став справжньою несподіванкою для всіх, хто опинився на той момент у метро.
Лідер гурту "U2" Боно також заспівав разом із Тарасом Тополем — лідером українського гурту "Антитіла".
Повідомляють, що ірландські музиканти виконали також улюблену багатьма пісню під назвою "With or without you".
"U2" — це ірландський рок-гурт, який зміг завоювати 22 статуетки музичної премії "Греммі". Група змогла продати по всьому світу 170 млн копій своїх альбомів і посідає 22 місце зі 100 у рейтингу "Найкращі артисти всіх часів" за версією журналу Rolling Stone.
Фокус уже писав про те, що Ед Ширан записав кавер з українським гуртом "Антитіла".
Як уже писав Фокус пісня "Hey Hey Rise Up", яку спільно виконали Pink Floyd та Андрій Хливнюк, лідер гурту "Бумбокс", посіла перше місце в чартах 25 країн.
Також Фокус писав про те, хто саме з українських зірок пішов до ЗСУ. Серед них Марс Барських та Андрій Хливнюк.