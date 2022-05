Боно та гурт "U2" у Києві: ірландські музиканти виступили на станції метро (відео)

Культова група зі своїм відомим лідером заспівали на станції метро "Хрещатик" разом із лідером гурту "Антитіла".

8 травня на станції метро "Хрещатик" виступили учасники ірландського рок-гурту гурту "U2". Лідер і вокаліст гурту Боно (справжнє ім'я Пол Девід Г'юсон) виконав разом з Еджем (справжнє ім'я Девід Хоуелл Еванс), гітаристом та вокалістом гурту "U2", свої відомі пісні.

На сторінці help_ukraine_center в Instagram, де розміщено відео з концерту, написали, що музиканти об'єднуються заради України. І цей виступ став справжньою несподіванкою для всіх, хто опинився на той момент у метро.

Лідер гурту "U2" Боно також заспівав разом із Тарасом Тополем — лідером українського гурту "Антитіла".

Повідомляють, що ірландські музиканти виконали також улюблену багатьма пісню під назвою "With or without you".

"U2" — це ірландський рок-гурт, який зміг завоювати 22 статуетки музичної премії "Греммі". Група змогла продати по всьому світу 170 млн копій своїх альбомів і посідає 22 місце зі 100 у рейтингу "Найкращі артисти всіх часів" за версією журналу Rolling Stone.

