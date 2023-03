Адель, Пол Маккартні, The Rolling Stones, U2 виступлять на концерті в підтримку України

Грандіозана подія відбудеться наприкінці червня 2023 року у Великобританії.

Британська співачка Адель, музикант Пол Маккартні, гурти U2, The Rolling Stones, The Killers, Florence and the Machine виступлять на великому концерті в підтримку України. Про це повідомляє The Sun.

Грандіозний захід відбудеться 24 червня 2023 на стадіоні "Вемблі" у Великобританії. Усі вилучені кошти передадуть на підтримку українцям, котрі постраждали від російсько-української війни. Також повідомляється, що концерт транслюватимуть по всьому світу, аби нагадати про трагедію в Україні, яка досі не закінчилася.

"Це те, що люди давно хотіли зробити, але зараз обрана дата і заброньований стадіон "Вемблі". Запрошення на виступ надсилають світовим зіркам шоу-бізнесу. Організатори оптимістично налаштовані, адже деякі з тих, з ким вони спілкувалися, уже підключилися. Для таких гуртів, як U2, які досить відверто висловлюють свої погляди на війну, це прекрасна можливість продовжувати розповідати про війну в Україні", — розповідає джерело.

[ + – ] Пол Маккартні Фото: Instagram

"Подія такого масштабу може справити реальний політичний тиск і на росіян", — додає інсайдер видання.

"Єдиним невеликим мінусом є те, що дата збігається з Гластонбері, тому деякі відомі імена виключаються, але остаточний склад, безумовно, буде досить особливим", — зазначило джерело.

Цікаво, що концерт відбуватиметься за "шаблоном" Live Aid, який проводився на тому ж місці, щоб зібрати гроші жертвам голоду в Ефіопії в 1985 році.

У 2022 році під час одного з благодійних концертів Ед Ширан і Біллі Айліш виступали на підтримку України та допомогли зібрати понад 13 мільйонів фунтів стерлінгів.

[ + – ] Адель Фото: Instagram @adele

Цікаво, що співачка Адель відмовилася виступати на коронації британського монарха Карла ІІІ, яка запланована на 6 травня 2023.

Нагадаємо, Біллі Айліш у квітні 2022 присвятила пісню Україні.

Також Фокус писав про спільну пісню Еда Ширана та українського гурту "Антитіла".