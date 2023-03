Адель, Пол Маккартни, The Rolling Stones, U2 выступят на концерте в поддержку Украины

Грандиозное событие состоится в конце июня 2023 года в Великобритании.

Британская певица Адель, музыкант Пол Маккартни, группы U2, The Rolling Stones, The Killers, Florence и The Machine выступят на большом концерте в поддержку Украины. Об этом сообщает The Sun.

Грандиозное мероприятие состоится 24 июня 2023 года на стадионе "Уэмбли" в Великобритании. Все заработанные деньги передадут на поддержку пострадавшим от российско-украинской войны украинцам. Также сообщается, что концерт будут транслировать по всему миру, чтобы напомнить о трагедии в Украине, которая до сих пор не закончилась.

"Это то, что люди давно хотели сделать, но сейчас выбрана дата и забронированный стадион "Уэмбли". Приглашение на выступление присылают мировым звездам шоу-бизнеса. Организаторы оптимистично настроены, ведь некоторые из тех, с кем они общались, уже подключились. Для таких групп, как U2, достаточно откровенно выражающих свои взгляды на войну, это прекрасная возможность продолжать рассказывать о войне в Украине", — рассказывает источник.

"Событие такого масштаба может оказать реальное политическое давление и на россиян", — добавляет инсайдер.

"Единственным небольшим минусом является то, что дата совпадает с Гластонбери, поэтому некоторые известные имена исключаются, но окончательный состав, безусловно, будет особенным", — отметил источник.

Интересно, что концерт пройдет по "шаблону" Live Aid, который проводился на том же месте, чтобы собрать деньги жертвам голода в Эфиопии в 1985 году.

В 2022 во время одного из благотворительных концертов Эд Ширан и Билли Айлиш выступали в поддержку Украины и помогли собрать более 13 миллионов фунтов стерлингов.

Интересно, что певица Адель отказалась выступать на коронации британского монарха Карла ІІІ, которая запланирована на 6 мая 2023 года.

