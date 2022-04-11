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Билли Айлиш посвятила песню Украине

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Билли Айлиш, Билли Айлиш посвятила Украине песню, Билли Айлиш поддержала Украину, Билли Айлиш Your Power
Фото: Getty Images | Билли Айлиш

Ранее певица записывала видеообращение для украинцев.

20-летняя американская певица Билли Айлиш посвятила Украине свою песню из последнего альбома "Happier Than Ever". Об этом она рассказала в ролике на своем YouTube-канале.

"Сегодня мы исполним "Your Power" как призыв к действиям. Миллионы украинцев покинули свои дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто смотрят это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали. Мы поддерживаем Украину", – отметила юная звезда перед своим выступлением.

Билли Айлиш посвятила песню Украине

Отметим, что песня Your Power, выложенная менее года назад, собрала на YouTube более 116 млн просмотров.

"Я не могу сделать много, но я хочу сказать, что поддерживаю украинцев. Эта песня была для них, я посвящаю ее народу Украины", — заявила певица после исполнения Your Power, добавив, что эта песня — одна из ее самых любимых.

Напомним, Билли Айлиш с братом Финнеасом передали поздравления и слова поддержки украинцам. Они должны были выступить на благотворительном концерте в Бирмингеме, однако не смогли приехать и записали видеообращение.

Ранее Фокус писал о новой песне итальянской группы "Maneskin", посвященной Украине. Победители Евровидения 2021 года призвали помогать украинским беженцам.