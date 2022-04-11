Ранее певица записывала видеообращение для украинцев.

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20-летняя американская певица Билли Айлиш посвятила Украине свою песню из последнего альбома "Happier Than Ever". Об этом она рассказала в ролике на своем YouTube-канале.

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"Сегодня мы исполним "Your Power" как призыв к действиям. Миллионы украинцев покинули свои дома, поэтому мы должны немедленно действовать и поддержать этих людей. Все, кто смотрят это видео, распространяйте информацию, чтобы наши лидеры знали и действовали. Мы поддерживаем Украину", – отметила юная звезда перед своим выступлением.

[ + – ] Билли Айлиш посвятила песню Украине

Отметим, что песня Your Power, выложенная менее года назад, собрала на YouTube более 116 млн просмотров.

"Я не могу сделать много, но я хочу сказать, что поддерживаю украинцев. Эта песня была для них, я посвящаю ее народу Украины", — заявила певица после исполнения Your Power, добавив, что эта песня — одна из ее самых любимых.

Напомним, Билли Айлиш с братом Финнеасом передали поздравления и слова поддержки украинцам. Они должны были выступить на благотворительном концерте в Бирмингеме, однако не смогли приехать и записали видеообращение.

Ранее Фокус писал о новой песне итальянской группы "Maneskin", посвященной Украине. Победители Евровидения 2021 года призвали помогать украинским беженцам.