Раніше співачка записувала відеозвернення для українців.

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20-річна американська співачка Біллі Айліш присвятила Україні свою пісню з останнього альбому "Happier Than Ever". Про це вона розповіла в ролику на своєму YouTube-каналі.

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"Сьогодні ми виконаємо "Your Power" як заклик до дій. Мільйони українців залишили свої домівки, тому ми маємо негайно діяти та підтримати цих людей. Усі, хто дивляться це відео, розповсюджуйте інформацію, щоб наші лідери знали та діяли. Ми підтримуємо Україну", — зазначила юна зірка перед своїм виступом.

[ + – ] Біллі Айліш присвятила пісню Україні

Зазначимо, що пісня "Your Power", викладена менше року тому, зібрала на YouTube понад 116 млн переглядів.

"Я не можу зробити багато, але я хочу сказати, що підтримую українців. Ця пісня була для них, я присвячую її народу України", — заявила співачка після виконання "Your Power", додавши, що ця пісня одна з її найулюбленіших.

Нагадаємо, Біллі Айліш з братом Фіннеасом передали вітання та слова підтримки українцям. Вони повинні були виступити на благодійному концерті в Бірмінгемі, проте не змогли приїхати, тож записали відеозвернення.

Раніше Фокус писав про нову пісню італійського гурту "Maneskin", присвячену Україні. Переможці Євробачення 2021 закликали допомагати українським біженцям.