Біллі Айліш та її брат Фіннеас записали відеозвернення до українців

Вони мали виступити на грандіозному благодійному концерті в Бірмінгемі.

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Юна оскароносна співачка Біллі Айліш та її брат, 24-річний музикант Фіннеас О’Коннелл передали слова підтримки українцям. Відео поширюється в соцмережах.

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"Ми хочемо передати нашу любов та підтримку всім учасникам концерту і, найголовніше, висловити солідарність з мільйонами людей, котрим довелося покинути свої домівки і залишити все", — зазначила 20-річна співачка. Брат Біллі Айліш, у свою чергу, подякував усім благодійникам, які наразі займаються соціально важливою працею.

[ + – ] Біллі Айліш та її брат Фіннеас передали слова підтримки українцям

Біллі та Фіннеас мали виступити на благодійному концерті в підтримку України, проте в них не вийшло долучитися до інших зірок. Зокрема Еда Ширана, який мав заспівати по телемосту з фронтменом українського гурту "Антитіла" Тарасом Тополею, але телеміст між Україною та Великобританією не вдався. Усе ж музиканти з різних країн знайшли спільну мову в соцмережах та планують майбутні концерти.

[ + – ] Біллі Айліш та її брат Фіннеас

Нагадаємо, Біллі Айліш та її брат Фіннеас стали володарями кінопремії "Оскар-2022" за саундтрек до фільму бондіани "Не час вмирати".

Також раніше 20-річна співачка закликала в соцмережах на багатомільйонну аудиторію припинити війну в Україні та зберегти життя дітей.