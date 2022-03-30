Билли Айлиш и ее брат Финнеас записали видеообращение к украинцам

Они должны были выступить на грандиозном благотворительном концерте в Бирмингеме.

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Юная оскароносная певица Билли Айлиш и ее брат, 24-летний музыкант Финнеас О'Коннелл, передали слова поддержки украинцам. Видео распространяется в соцсетях.

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"Мы хотим передать нашу любовь и поддержку всем участникам концерта и, самое главное, выразить солидарность с миллионами людей, которым пришлось покинуть свои дома и покинуть все", — отметила 20-летняя певица. Брат Билли Айлиш, в свою очередь, поблагодарил всех благотворителей, которые сейчас занимаются социально важным трудом.

[ + – ] Билли Айлиш и ее брат Финнеас передали слова поддержки украинцам

Билли и Финнеас должны были выступить на благотворительном концерте в поддержку Украины в Бирмингеме, однако у них не получилось приобщиться к другим звездам. В частности, Эда Ширана, который должен был спеть по телемосту с фронтменом украинской группы "Антитела" Тарасом Тополей, но телемост между Украиной и Великобританией не удался. Все же музыканты из разных стран нашли общий язык в соцсетях и планируют будущие концерты.

[ + – ] Билли Айлиш и ее брат Финнеас

Напомним, Билли Айлиш и ее брат Финнеас стали обладателями кинопремии "Оскар-2022" за саундтрек в фильме бондианы "Не время умирать".

Также ранее 20-летняя певица призвала в соцсетях на многомиллионную аудиторию прекратить войну в Украине и сохранить жизнь детей.