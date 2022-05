Боно и группа "U2" в Киеве: ирландские музыканты выступили на станции метро (видео)

Культовая группа со своим известным лидером спели на станции метро "Крещатик" вместе с лидером группы "Антитіла".

8 мая на станции метро "Крещатик" выступили участники ирландской рок-группы группы "U2". Лидер и вокалист группы Боно (настоящее имя Пол Дэвид Хьюсон) исполнил вместе с Эджем (настоящее имя Дэвид Хоуэлл Эванс), гитаристом и вокалистом группы "U2", свои известные песни.

На странице help_ukraine_center в Instagram, где было размещено видео с концерта, написали, что музыканты объединяются ради Украины. И это выступление стало настоящей неожиданностью для всех, кто оказался в тот момент в метро.

Лидер группы "U2" Боно также спел вместе с Тарасом Тополей – лидером украинской группы "Антитіла".

Сообщается, что ирландские музыканты исполнили также любимую многими песню под названием "With or without you".

"U2" – это ирландская рок-группа, которая смогла завоевать 22 статуэтки музыкальной премии "Грэмми". Группа смогла продаить по всему миру 170 млн копий своих альбомов и занимает 22 место из 100 в рейтинге "Лучшие артисты всех времен" по версии журнала Rolling Stone.

