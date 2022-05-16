Прощание в Украинском доме: в ОП рассказали, где и когда похоронят Леонида Кравчука

Согласно опубликованной информации начало церемонии запланировано на 11:00. При себе нужно будет иметь паспорт или редакционное удостоверение.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Церемония прощания с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком состоится в "Украинском доме" в Киеве, 17 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сообщается, что начало церемонии запланировано на 11:00, а работа представителей СМИ будет лимитирована. В самом здании "Украинского дома" сможет находиться одновременно не более 50 человек. Такое же количество сотрудников медиа предусмотрено и возле здания информационного агентства УНИАН, расположенного рядом с "Украинским домом".

Леонид Кравчук умер вследствие продолжительной болезни 10 мая 2022 года. По данным журналистов, Леонид Кравчук умер в 17:00 по киевскому времени. Он был президентом Украины с 1991 по 1994 года.

Летом 2021 года Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, после чего долго восстанавливался. На тот момент он был главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, деятельность которой была направлена на урегулирование военного конфликта в части Донецкой и Луганской областей.

Ранее Фокус вспоминал самые яркие высказывания Леонида Кравчука об украинско-российских отношениях. Первый президент Леонид Кравчук фактически создал современную Украину в ее границах до оккупации РФ. Подписавшись под Беловежскими соглашениями, он стал одним из тех, кто поставил крест на существовании СССР. После начала войны на Донбассе Кравчук часто критиковал Москву.

Также мы рассказывал о том, чем запомнился первый президент Украины Леонид Кравчук. В кругу семьи политика утверждают, что Леонида Кравчука "добили" продолжительная болезнь и полномасштабное вторжение ВС РФ.