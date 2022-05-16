Прощання в Українському домі: в ОП розповіли, де і коли поховають Леоніда Кравчука

Згідно з опублікованою інформацією, початок церемонії заплановано на 11:00. При собі потрібно мати паспорт або редакційне посвідчення.

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Церемонія прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком відбудеться в "Українському домі" у Києві, 17 травня. Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України.

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Повідомляється, що початок церемонії заплановано на 11:00, а робота представників ЗМІ буде лімітована. У самому приміщенні "Українського дому" зможе перебувати одночасно не більше 50 осіб. Така ж кількість працівників медіа передбачена і біля будівлі інформаційного агентства УНІАН, розташованого поряд із "Українським домом".

Леонід Кравчук помер унаслідок тривалої хвороби 10 травня 2022 року. За даними журналістів, Леонід Кравчук помер о 17:00 за київським часом. Він був президентом України з 1991 до 1994 року.

Влітку 2021 року Леонід Кравчук переніс операцію на серці, після чого довго відновлювався. На той момент він був головою української делегації у Тристоронній контактній групі, діяльність якої була спрямована на врегулювання воєнного конфлікту у частині Донецької та Луганської областей.

Раніше Фокус згадував найяскравіші висловлювання Леоніда Кравчука про українсько-російські відносини. Перший президент Леонід Кравчук фактично створив сучасну Україну у її межах до окупації РФ. Підписавшись під Біловезькими угодами, він став одним із тих, хто поставив хрест на існуванні СРСР. Після початку війни на Донеччині Кравчук часто критикував Москву.

Також ми розповідав про те, чим запам'ятався перший президент України Леонід Кравчук. У сім'ї політика стверджують, що Леоніда Кравчука "добили" тривала хвороба і повномасштабне вторгнення ЗС РФ.