Україна має готуватися до війни. Що Леонід Кравчук говорив про відносини з Росією

Перший президент Леонід Кравчук фактично створив сучасну Україну в її межах до окупації РФ. Підписавшись під Біловезькими угодами, він став одним із тих, хто поставив хрест на існуванні СРСР. Після початку війни на Донеччині Кравчук часто критикував Москву. Фокус згадав його найвідоміші висловлювання про країну-агресора.

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Про агресію Росії

Леонід Кравчук ще у квітні минулого року попереджав про нову агресію Росії, яка може розпочатися будь-коли. Українцям "треба весь час бути насторожі".

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Президенту України Володимиру Зеленському "не потрібна нянька" на переговорах із Володимиром Путіним, і він має спиратися на підтримку заходу — США, Євросоюзу та НАТО. Незважаючи на це, у пріоритеті мають бути національні інтереси України, сказав він.

[ + – ] Кравчук вірив, що Зеленський і Путін все ж таки зустрінуться

Кравчук вірив у можливість зустрічі Зеленського та Путіна, бо це було потрібно Україні. Путіну, на його думку, потрібно дещо уточнити у своїй політиці щодо України, принаймні припинити агресію й окупацію.

"Маючи сусіда-агресора, потрібно весь час бути насторожі, адже будь-коли може початися агресія — так жити дуже важко", — говорив перший український президент.

Представники України, за його словами, говорячи про Донбас, не повинні говорити "вони нас провокують і стріляють, убивають".

"Це дивне формулювання. Ми повинні говорити "вони ведуть проти України реальну війну, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують". Ми називатимемо речі своїми іменами, війну — війною, а не якимось АТО, що вони вбивають, а не провокують", — заявив Кравчук.

Росія воює вже 150 років

Російська влада, за словами Кравчука, постійно думає, що проти їхньої країни готують провокації. Україну вони звинувачують у бажанні загострити силові дії на Донбасі, а Захід у відповідь звинувачує Росію у веденні агресивної політики.

"Отже, Росія сама нагнітає ситуацію, робить вигляд, що це не вона стягує війська та погрожує якимись силовими діями. Я думаю, що від Росії можна очікувати всього. Росія вже воює 150 років своєї історії та будь-які рішення приймає не через виконання міжнародних норм чи правил поведінки, прийнятих у цивілізованому світі, а діє за схемою "сила має брати гору", — повідомив Кравчук.

[ + – ] Окупанти стягують військову техніку до кордонів України Фото: aif.ru

Силові дії РФ особливо помітні на прикладі України з часів створення незалежної держави, тому українці мають бути готові до будь-яких сценаріїв, попереджав перший глава держави.

"Україна була, є та буде у системі стратегічних інтересів Росії. Тобто, вони не бачать Україну як окрему державу. Вони вбачають Україну як певну підлеглу територію. Не знаю, можливо, як губернію. Я навіть не знаю, як вони це розуміють", — наголошував він.

Про третю світову війну

Повномасштабний напад РФ на Україну, за оцінками Кравчука, стане початком третьої світової війни, і в Кремлі мають це розуміти.

"Це не буде парад, якщо вони наважаться, прийдуть у стан неосудності й підуть війною проти України. Це початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в третю світову війну. Це не буде легкий рух, як вони відчули в Криму. Це буде бій, війна, захист Україною своєї землі", — сказав Кравчук.

Українці захищатимуться "дуже сильно та патріотично", додав він.

"Уважно слухаю всіх росіян"

Перший президент України говорив, що відчував від російської влади бажання встановити мир на Донбасі. Росії за всі роки мала набридти ця війна, бо матері, сини яких гинуть на Донбасі, плачуть, як і українські. "Тому війні не може бути продовження. Її треба закінчувати миром", — наголошував він.

Кравчук вважав, що Кремль "не чіплятиметься" до закону про особливий статус українського Донбасу, бо інакше доведеться шукати альтернативу Мінським переговорам.

Зазначимо, що Росія в односторонньому порядку після визнання незалежності "Л/ДНР" і початку повномасштабної війни в Україні вийшла з Мінських угод.

"Я уважно слухаю всіх росіян: президента, міністра закордонних справ, (Дмитра) Козака (заступник голови адміністрації президента РФ), (Бориса) Гризлова (представник РФ на переговорах у Мінську). Я відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир. Я відчуваю це", — сподівався перший президент України.

Найбільша помилка — це віра РФ

Леонід Кравчук навчався в Москві наприкінці 1970-х років і мав доступ до Ленінської бібліотеки із закритими архівами. Він багато читав про історію країни агресора, але вірив у швидку зміну Кремля. Згодом він назвав це найбільшою помилкою.

"Моя найбільша помилка — те, що я вірив Росії. Я не мав права це робити. Я думав, що Росія застосовуватиме щодо інших держав, своїх сусідів не силовий компонент, а дипломатичний — домовлятися з ними. Вона залишилася такою, якою була", — заявив Леонід Кравчук 5 серпня минулого року в інтерв'ю виданню "Лівий берег" із нагоди 30-річчя Незалежності України.

Перший президент пишався підписанням Біловезьких угод про припинення існування СРСР і створенням незалежної України. Він називав це своїм найголовнішим досягненням.

[ + – ] Біловезькі угоди підписали 8 грудня 1991 року

"Якби я не підписав цей історичний документ про розвал Радянського Союзу й утворення незалежної держави, я не знаю, коли це сталося б. Вірю, що це сталося, а от коли — важко сказати. Не була наша держава незалежною у 1918 році, не була й пізніше. Це були лише спроби. А нам удалося це зробити. І під усіма документами про незалежну Україну стоїть мій підпис", — резюмував Леонід Кравчук.

Примус до миру

Європа, США та цивілізований світ мають змусити Росію жити за нормами міжнародного права, щоб зупинити війну в Україні, говорив Кравчук в інтерв'ю "Німецькій хвилі".

"Ми не змогли домогтися серйозних кроків до миру. Скільки б Україна не прагнула цього, як би не викладалася. Але поки світова спільнота — Європа, США а всі разом — не змусить Росію піти з Донбасу та Криму, не змусить її жити за нормами міжнародного права, війна не закінчиться", — заявив він.

[ + – ] Україна, на думку першого президента, має стати членом Євросоюзу та НАТО

Щоб Україна остаточно відірвалася від РФ, їй потрібно стати членом Євросоюзу та НАТО, уточнив Кравчук. За його словами, апетити Росії не закінчаться Україною, і якщо агресор піде на відкритий напад, не можна діяти за релігійним принципом "б'ють по лівій щоці — підстав праву".

"Україна не почне війну, але захищатиметься силою, тому що немає вибору", — сказав Кравчук.

Зброя "почищена та готова"

Коли перший президент України очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі 30 липня 2020 року, він пообіцяв "до останнього подиху" робити все для настання миру в регіоні.

"Я вже у своєму житті щось бачив і пройшов. Але час для відпочинку не настав. Я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб прискорити мир на Донбасі, — це робитиму до останнього подиху. Тому я й погодився (очолити українську делегацію, — ред.)", — заявляв він.

Перший раз після складної операції на серці Кравчук звернувся до українців 26 січня цього року та висловив ставлення до загрози великого нападу Росії.

[ + – ] Лист Кравчука прочитали в ефірі ток-шоу "Гордон"

"Дорогий мій народе України! З тривогою та щемким серцем я стежу за новинами про можливе широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. У цей час хочеться схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю. Сьогодні хочу сказати найголовніше: якщо в чиїйсь хворій голові назріває злодійський план захоплення України, нехай знають: ніхто й ніколи не підкорить волелюбний український народ", — написав він у відкритому листі.

Леонід Кравчук був готовий стріляти у ворога, якщо буде війна з РФ, і сказав, що в нього зброя "почищена та підготовлена".

"Буду стріляти до останнього. Поки руки зброю триматимуть і поки бачитиму ворога, буду. Я його, с*чого сина, до себе не запрошував. Сам прийшов. Я його вб'ю. Що буде далі? Мені не цікаво, але я його вб'ю", — казав Кравчук.

У спілкуванні з журналістами перший президент зізнавався, що нічого не боїться та вже давно спить зі зброєю. Однією з найдорожчих його покупок за останні десять років була рушниця фірми Merkel.

[ + – ] Кравчук мав рушницю фірми Merkel

"Навіть свою охорону попередив, що якщо до мене хтось захоче прийти вночі в гості, то стріляю на ураження. Я непроханим гостям не радий".

Фокус раніше писав, що 10 травня перший президент України помер на 89-му році життя. Журналісти повідомили, що Леонід Кравчук помер о 17:00 за київським часом після тривалої хвороби.

Після початку повномасштабної війни з Росією 24 лютого цього року від імені Кравчука, другого президента України Леоніда Кучми та третього глави держави Віктора Ющенка вийшло звернення до українців. Президенти говорили про перемогу та розплату агресора.