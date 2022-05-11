Украина должна готовиться к войне. Что Леонид Кравчук говорил об отношениях с Россией

Первый президент Леонид Кравчук фактически создал современную Украину в ее границах до оккупации РФ. Подписавшись под Беловежскими соглашениями, он стал одним из тех, кто поставил крест на существовании СССР. После начала войны на Донбассе Кравчук часто критиковал Москву. Фокус вспомнил его самые известные высказывания о стране-агрессоре.

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Об агрессии России

Леонид Кравчук еще в апреле прошлого года предупреждал о новой агрессии России, которая может начаться в любое время. Украинцам "нужно все время быть настороже".

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому "не нужна нянька" на переговорах с Владимиром Путиным, и он должен опираться на поддержку запада – США, Евросоюза и НАТО. Несмотря на это, в приоритете должны быть национальные интересы Украины, сказал он.

[ + – ] Кравчук верил, что Зеленский и Путин все же встретятся

Кравчук верил в возможность встречи Зеленского и Путина, потому что это было нужно Украине. Путину, по его мнению нужно кое-что уточнить в своей политике в отношении Украины, по крайней мере прекратить агрессию и оккупацию.

"Имея соседа-агрессора, нужно все время быть настороже, ведь в любое время может начаться агрессия – так жить очень трудно", – говорил первый украинский президент.

Представители Украины, по его словам, говоря о Донбассе, не должны говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают".

"Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну — войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют", — заявил Кравчук.

Россия воюет уже 150 лет

Российские власти, по словам Кравчука постоянно думают, что против их страны готовят провокации. Украину они обвиняют в желании обострить силовые действия на Донбассе, а Запад в ответ обвиняет Россию в ведении агрессивной политики.

"Таким образом, Россия сама нагнетает ситуацию, делает вид, что это не она стягивает войска и угрожает какими-то силовыми действиями. Я думаю, что от России можно ожидать всего. Россия уже воюет 150 лет своей истории и любые решения принимает не из-за выполнения международных норм или правил поведения, принятых в цивилизованном мире, а действует по схеме "сила должна брать верх", – сообщил Кравчук.

[ + – ] Оккупанты стягивают военную технику к границам Украины Фото: aif.ru

Силовые действия РФ особенно видны на примере Украины со времен создания независимого государства, поэтому украинцы должны быть готовы к любым сценариям, предупреждал первый глава государства.

"Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как определенную подчиненную территорию. Не знаю, может быть, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают", – подчеркивал он.

О третьей мировой войне

Полномасштабное нападение РФ на Украину, по оценкам Кравчука, станет началом третьей мировой войны и в Кремле должны это понимать.

"Это не будет парад, если они осмелятся, придут в состояние невменяемости и пойдут войной против Украины. Это начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в третью мировую войну. Это не будет легкое движение, как они почувствовали в Крыму. Это будет бой, война, защита Украиной своей земли", – сказал Кравчук.

Украинцы будут защищаться "очень сильно и патриотично, добавил он.

"Внимательно слушаю всех россиян"

Первый президент Украины говорил, что чувствовал от российских властей желание установить мир на Донбассе. России за все годы должна была надоесть эта война, потому что матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут, как и украинские. "Поэтому войне не может быть продолжения. Ее надо заканчивать миром", – отмечал он.

Кравчук полагал, что Кремль "не станет цепляться" за закон об особом статусе украинского Донбасса, потому что иначе придется искать альтернативу Минским переговорам.

Отметим, что Россия в одностороннем порядке после признания независимости "Л/ДНР" и начала полномасштабной войны в Украине вышла из Минских соглашений.

"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, (Дмитрия) Козака (замглавы администрации президента РФ), (Бориса) Грызлова (представитель РФ на переговорах в Минске). Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это", – надеялся первый президент Украины.

Самая большая ошибка — это вера РФ

Леонид Кравчук учился в Москве в конце 1970-х годов и имел доступ к Ленинской библиотеке с закрытыми архивами. Он много читал о, истории страны агрессора, но верил в скорое изменение Кремля. Впоследствии он назвал это своей самой большой ошибкой.

"Моя самая большая ошибка — то, что я верил России. Я не имел права это делать. Я думал, что Россия будет применять к другим государствам, своим соседям не силовой компонент, а дипломатический — договариваться с ними. Она осталась такой, какой была", — заявил Леонид Кравчук 5 августа прошлого года в интервью изданию "Левый берег" по случаю 30-летия Независимости Украины.

Первый президент гордился подписанием Беловежских соглашений о прекращении существования СССР и создании независимой Украины. Он называл это своим самым главным достижением.

[ + – ] Беловежские соглашения подписали 8 декабря 1991 года

"Если бы я не подписал этот исторический документ о развале Советского Союза и образовании независимого государства, я не знаю, когда это бы произошло. Верю, что это случилось, а вот когда — сложно сказать. Не было наше государство независимым в 1918 году, не было и позже. Это были только пробы. А нам удалось это сделать. И под всеми документами о независимой Украине стоит моя подпись", — резюмировал Леонид Кравчук.

Принуждение к миру

Европа, США и цивилизованный мир должны заставить Россию жить по нормам международного права, чтобы остановить войну в Украине, говорил Кравчук в интервью "Немецкой волне".

"Мы не смогли добиться серьезных шагов к миру. Сколько бы Украина ни стремилась к этому, как бы ни выкладывалась. Но пока мировое сообщество – Европа, США и все вместе не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма, не заставят ее жить по нормам международного права, война не закончится", – заявил он.

[ + – ] Украине, по мнению первого президента, должна стать членом Евросоюза и НАТО

Чтобы Украина окончательно оторвалась от РФ, ей нужно стать членом Евросоюза и НАТО, уточнил Кравчук. По его словам, аппетиты России не закончатся Украиной и если агрессор пойдет на открытое нападение, нельзя действовать по религиозному принципу "бьют по левой щеке – подставь правую".

"Украина не начнет войну, но будет защищаться силой, потому что нет выбора", – сказал Кравчук.

Оружие "почищено и готово"

Когда первый президент Украины возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе 30 июля 2020 года, он пообещал "до последнего вздоха" делать, все для наступления мира в регионе.

"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не наступило. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе – буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился (возглавить украинскую делегацию, – ред.)", – заявлял он.

Первый раз после сложной операции на сердце Кравчук обратился к украинцам 26 января этого года и высказал отношение к угрозе большого нападения России.

[ + – ] Писомо Кравчука прочитали в эфире ток-шоу "Гордон"

"Дорогой мой народ Украины! С тревогой и щемящим сердцем я слежу за новостями о возможном широкомасштабном вторжении России в Украину. В это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю. Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ" – написал он в открытом письме.

Леонид Кравчук был готов стрелять во врага, если будет война с РФ и сказал, что у него оружие "почищено и подготовлено".

"Буду стрелять до последнего. Пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его — с***ного сына, к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью", — говорил Кравчук.

В общении с журналистами первый президент признавался, что ничего не боится и уже очень давно спит с оружием. Одной из самых дорогих его покупок за последние десять лет было ружье фирмы Merkel.

[ + – ] У Кравчука было ружье фирмы Merkel

"Даже свою охрану предупредил, что если ко мне кто‑то захочет прийти ночью в гости, то стреляю на поражение. Я незваным гостям не рад".

Фокус ранее писал, что 10 мая первый президент Украины скончался на 89-м году жизни. Журналисты сообщили, что Леонид Кравчук умер в 17:00 по киевскому времени после продолжительной болезни.

После начала полномасштабной войны с Россией 24 февраля этого года от имени Кравчука, второго президента Украины Леонида Кучмы и третьего главы государства Виктора Ющенко вышло обращение к украинцам. Президенты говорили о победе и расплате агрессора.