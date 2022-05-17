В Украине будут мониторить химический, биологический и радиационный фон, — Минздрав

По словам главного санврача Игоря Кузина, Украина воюет с противником, который не соблюдает никаких правил ведения войны. Поэтому "мы должны быть готовы реагировать на ситуации любого характера".

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В каждой области Украины будет создана мобильная бригада по контролю химического, биологического и радиационного фона. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, которого цитирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Создание таких бригад Кузин объяснил действиями российских оккупантов, которые применяют разнообразное вооружение в попытках захватить новые территории Украин

"Против нас ведет войну враг, не соблюдающий никаких правил ведения войны. Поэтому мы должны быть готовы реагировать на ситуации любого характера и постоянно следить, в норме ли показатели окружающей среды. Для этого и работают созданные на уровне Центров контроля и профилактики заболеваний мобильные бригады", — рассказал Игорь Кузин.

Согласно заявлению МОЗ, проводятся мероприятия по обеспечению санитарного и эпидемиологического благосостояния на освобожденных территориях. В частности, на 100% эта работа уже выполнена на территории Киевской области, на 70% — в Черниговской области и на 40% — в Сумской.

Речь идет об исследовании качества и безопасности питьевой воды для населения, проведении мероприятий по дезинсекции, дезинфекции и дератизации. Также специалисты анализируют состояние территории вокруг мест аварий химических объектов, хранилищ горючего, химикатов, промышленных предприятий.

Напомним, 11 апреля полк "Азов" сообщил, что армия РФ применила против ВСУ и гражданских в Мариуполе химическое оружие. Вещество неизвестного происхождения сбросил вражеский беспилотник, у пострадавших наблюдалась дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Также о применении химического оружия российскими оккупантами сообщали бойцы территориальной обороны в районе Изюма Харьковской области. У украинских бойцов, попавших под обстрел на Изюмском направлении, проявились признаки отравления.