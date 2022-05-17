В Україні моніторитимуть хімічний, біологічний та радіаційний фон, — МОЗ

За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, Україна воює з противником, який не дотримується жодних правил ведення війни. Тому "ми маємо бути готові реагувати на ситуації будь-якого характеру".

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У кожній області України створять мобільну бригаду з контролю хімічного, біологічного та радіаційного фону. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін, якого цитує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Створення таких бригад Кузін пояснив діями російських окупантів, які застосовують різноманітне озброєння у спробах захопити нові території України.

"Проти нас веде війну ворог, який не дотримується жодних правил ведення війни. Тому ми маємо бути готові реагувати на ситуації будь-якого характеру і постійно стежити, чи в нормі показники довкілля. Для цього і працюють створені на рівні Центрів контролю та профілактики захворювань мобільні бригади", — розповів Ігор Кузін.

Згідно із заявою МОЗ, проводять заходи щодо забезпечення санітарного та епідеміологічного добробуту на звільнених територіях. Зокрема, на 100% цю роботу вже виконано на території Київської області, на 70% — у Чернігівській області та на 40% — у Сумській.

Йдеться про дослідження якості та безпеки питної води для населення, проведення заходів щодо дезінсекції, дезінфекції та дератизації. Також фахівці аналізують стан території навколо місць аварій хімічних об'єктів, сховищ пального, хімікатів, промислових підприємств.

Нагадаємо, 11 квітня полк "Азов" повідомив, що армія РФ застосувала проти ЗСУ та цивільних у Маріуполі хімічну зброю. Речовину невідомого походження скинув ворожий безпілотник, у постраждалих спостерігали дихальну недостатність та вестибуло-атактичний синдром.

Також про застосування хімічної зброї російські окупанти повідомляли бійці територіальної оборони в районі Ізюма Харківської області. В українських бійців, які потрапили під обстріл на Ізюмському напрямку, з'явилися ознаки отруєння.