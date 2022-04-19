На Ізюмському напрямку ворог використав снаряди з хімічною речовиною, — боєць ТрО

В українських бійців, які потрапили під обстріл на Ізюмському напрямку, з'явилися ознаки отруєння.

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У Харківській області росіяни застосували снаряди із забороненою хімічною речовиною. Про це в ефірі каналу "Еспресо" повідомив боєць ТрО Харкова Юрій Корсунов.

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"Пройшла інформація про те, що на Ізюмському напрямку ворог використав снаряди з хімічною речовиною, — сказав Корсунов. — Документального підтвердження немає, але це інформація від бійців, які після обстрілу мали ознаки хімічного впливу, в них була певна реакція: блювотний рефлекс, навіть кров'ю, хтось зомлів, хтось навіть отримав опіки обличчя".

Де в Україні знаходили хімічну зброю?

Раніше в Україні вже знаходили російську хімзброю. 16 квітня мер Тростянця Юрій Бова заявив, що в селі Білка Сумської області, де розташовувалися російські війська, виявили ампули із зарином та іншими речовинами.

"Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити або по Києву, або по Полтаві, або по інших містах", — сказав Бова, зазначивши, що розслідування за цим фактом веде Служба безпеки України.

Зарин — смертельна отрута, рідина без кольору та запаху. Об'єктом ураження зарину є нервова система людини. Жертва отруєння впадає в коматозний стан і задихається в нападі судомних спазмів з наступною зупинкою серця.

Що відомо про застосування хімзброї?

11 квітня командування полку "Азов" повідомило про те, що росіяни використовували в Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Пізніше засновник та перший командир полку "Азов" Андрій Білецький уточнив, що хімічну зброю скинули над заводом "Азовсталь", де тримає оборону полк. Внаслідок атаки постраждало троє людей, у яких були чітко виражені ознаки отруєння бойовою хімречовиною. Стан постраждалих — задовільний.

Як додали в полку "Азов", контакт цивільних із невідомою речовиною мінімальний. Ближче до епіцентру були військові. Наразі відстежити місце подій неможливо через постійні обстріли ворога. Основні симптоми постраждалих:

гіперемія обличчя

підвищення артеріального тиску

сухість та печіння в області горла та слизових ділянок очей

Водночас офіційно зафіксувати використання військами РФ забороненої зброї масової поразки було неможливо, оскільки військові медики не мають спеціального обладнання, необхідного для експертизи.

Хай там як, загрозу застосування Росією хімічної зброї сприйняли серйозно в багатьох країнах світу. Наприклад, Японія заявила про те, що забезпечить українських солдатів захисними костюмами. Міноборони країни вирішило надати українському уряду костюми та маски захисту від ядерної, біологічної та хімічної зброї, а також дрони.