На Изюмском направлении враг использовал снаряды с химическим веществом, — боец ТРО

У украинских бойцов, попавших под обстрел на Изюмском направлении, проявились признаки отравления.

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В Харьковской области россияне применили снаряды с запрещенным химическим веществом. Об этом в эфире канала "Эспрессо" сообщил боец ТРО Харькова Юрий Корсунов.

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"Прошла информация о том, что на Изюмском направлении враг использовал снаряды с химическим веществом, — сказал Корсунов. — Документального подтверждения нет, но это информация от бойцов, которые после обстрела имели признаки химического воздействия, у них была определенная реакция: рвотный рефлекс, даже кровью, кто-то был в беспамятстве, кто-то даже получил ожоги лица".

Где в Украине находили химическое оружие?

Ранее в Украине уже находили российское химоружие. 16 апреля мэр Тростянца Юрий Бова заявил, что в селе Белка Сумской области, где располагались российские войска, обнаружили ампулы с зарином и другими веществами.

"Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", — сказал Бова, отметив, что расследование по этому факту ведет Служба безопасности Украины.

Зарин — смертельный яд, представляет собой жидкость без цвета и запаха. Объектом поражения зарина является нервная система человека. Жертва отравления впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судорожных спазмов с последующей остановкой сердца.

Что известно о применении химоружия?

11 апреля командование полка "Азов" сообщило о том, что россияне использовали в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. Позже основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий уточнил, что химическое оружие сбросили над заводом "Азовсталь", где держит оборону полк. В результате атаки пострадало три человека, у которых были четко выраженные признаки отравления боевым химвеществом. Состояние пострадавших — удовлетворительное.

Как добавили в полку "Азов", контакт гражданских с неизвестным веществом был минимальным. Ближе к эпицентру находились военные. На данный момент отследить место событий невозможно из-за постоянных обстрелов врага. Основные симптомы пострадавших:

гиперемия лица

повышение артериального давления

сухость и жжение в области ротоглотки и слизистых участков глаз

При этом официально зафиксировать использование войсками РФ запрещенного оружия массового поражения было невозможно, так как военные медики не располагают специфическим оборудованием, необходимым для экспертизы.

Как бы там ни было, угрозу применения Россией химического оружия восприняли всерьез во многих странах мира. К примеру, Япония заявила о том, что обеспечит украинских солдат защитными костюмами. Минобороны страны решило предоставить украинскому правительству костюмы и маски защиты от ядерного, биологического и химического оружия, а также дроны.