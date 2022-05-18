У Укрзализныци новый символ — четырехлапая "проводница" Николь (фото)

У пса Патрона из ГСЧС появилась конкурентка: на счету "лохматой проводницы" Николь уже более десятка рейсов на эвакуационных поездах, во время которых она помогает пассажирам справиться со стрессом. А недавно у нее появилась собственная страница в Instagram.

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У Укрзализныци появился новый символ — собака Николь, которая сопровождает свою хозяйку-проводницу на работе и помогает вывозить украинцев из опасных регионов страны. Как рассказывают в пресс-службе УЗ, на счету "лохматой проводницы" уже более десятка рейсов на эвакуационных поездах. Четырехлапая помощница даже успела съездить на поезде за границу, в Польшу.

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Проводница Татьяна Минькова нашла бездомную собаку на железнодорожном вокзале в Днепре четыре года назад, когда та была еще щенком. Животное примерзло в лед на путях. Девушка пыталась найти для нее хозяев, но в итоге решила оставить очаровательную и игривую малышку себе.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину за Николь дома некому было присматривать, и руководство УЗ разрешило брать питомца в рейсы. Так у собаки появилась новая "профессия" — во время эвакуационных поездок "лохматая проводница" помогает пассажирам справиться со стрессом и отвлечься от страшных новостей. Особенно четырехлапой помощнице в поезде радуются дети.

"Если встретите ее во время путешествия, не удивляйтесь — она знает свое дело. Во время поездки Николь будет вашей подругой, позаботится о порядке и поможет справиться со стрессами и переживаниями", — говорят в Укрзализныце.

Есть у Николь и своя страница в Instagram. На нее подписано уже почти 3 тыс. пользователей.

"Мы, конечно, не такие популярные, как Патрон, но усы, лапы и хвост у нас не менее выдающиеся", — шутят в УЗ.

Ранее Фокус уже рассказывал о четырехлапых символах войны в Украине, которые стали олицетворением силы и несокрушимости украинского народа в противостоянии военной агрессии России. И самым популярным из них стал пес породы джек-рассел-терьер Патрон, который служит в подразделении ГСЧС Черниговщины и задействован на разминировании территорий.

А вот на знаменитую кошку Шафу из Бородянки сейчас претендуют сразу 12 владельцев. Ее спасли в начале мая из разрушенной многоэтажки, где она выживала около двух месяцев без воды и еды.