В Укрзалізниці новий символ — чотирилапа "провідниця" Ніколь (фото)
У пса Патрона з ДСНС з'явилася конкурентка: на рахунку "кудлатої провідниці" Ніколь вже понад десяток рейсів на евакуаційних потягах, під час яких вона допомагає пасажирам впоратися зі стресом. А нещодавно в неї з'явилася власна сторінка в Instagram.
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В Укрзалізниці з'явився новий символ — собака Ніколь, який супроводжує свою господиню-провідницю на роботі та допомагає вивозити українців із небезпечних регіонів країни. Як розповідають у пресслужбі УЗ, на рахунку "кудлатої провідниці" вже понад десяток рейсів на евакуаційних потягах. Чотирилапа помічниця навіть встигла з'їздити потягом за кордон, до Польщі.
Провідниця Тетяна Мінькова знайшла бездомного собаку на залізничному вокзалі в Дніпрі чотири роки тому, коли та була ще цуценям. Тварина примерзла в лід на коліях. Дівчина намагалася знайти для неї господарів, але в результаті вирішила залишити чарівну та грайливу малу собі.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну за Ніколь вдома не було кому доглядати, і керівництво УЗ дозволило брати улюбленицю в рейси. Так у собаки з'явилася нова "професія" — під час евакуаційних поїздок "кудлата провідниця" допомагає пасажирам впоратися зі стресом і відірватися від страшних новин. Особливо чотирилапій помічниці в потязі радіють діти.
"Якщо зустрінете її під час подорожі, не дивуйтеся — вона знає свою справу. Під час поїздки Ніколь буде вашою подругою, подбає про порядок і допоможе впоратися зі стресами та переживаннями", — кажуть в Укрзалізниці.
Є в Ніколь і своя сторінка в Instagram. На неї підписано майже 3 тис. користувачів.
"Ми, звичайно, не такі популярні, як Патрон, але вуса, лапи та хвіст у нас не менш визначні", — жартують в УЗ.
Раніше Фокус вже розповідав про чотирилапі символи війни в Україні, які стали уособленням сили та незламності українського народу у протистоянні військової агресії Росії. І найпопулярнішим із них став пес породи джек-рассел-тер'єр Патрон, який служить у підрозділі ДСНС Чернігівщини та бере участь у розмінуванні територій.
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