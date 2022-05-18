В Укрзалізниці новий символ — чотирилапа "провідниця" Ніколь (фото)

У пса Патрона з ДСНС з'явилася конкурентка: на рахунку "кудлатої провідниці" Ніколь вже понад десяток рейсів на евакуаційних потягах, під час яких вона допомагає пасажирам впоратися зі стресом. А нещодавно в неї з'явилася власна сторінка в Instagram.

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В Укрзалізниці з'явився новий символ — собака Ніколь, який супроводжує свою господиню-провідницю на роботі та допомагає вивозити українців із небезпечних регіонів країни. Як розповідають у пресслужбі УЗ, на рахунку "кудлатої провідниці" вже понад десяток рейсів на евакуаційних потягах. Чотирилапа помічниця навіть встигла з'їздити потягом за кордон, до Польщі.

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Провідниця Тетяна Мінькова знайшла бездомного собаку на залізничному вокзалі в Дніпрі чотири роки тому, коли та була ще цуценям. Тварина примерзла в лід на коліях. Дівчина намагалася знайти для неї господарів, але в результаті вирішила залишити чарівну та грайливу малу собі.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну за Ніколь вдома не було кому доглядати, і керівництво УЗ дозволило брати улюбленицю в рейси. Так у собаки з'явилася нова "професія" — під час евакуаційних поїздок "кудлата провідниця" допомагає пасажирам впоратися зі стресом і відірватися від страшних новин. Особливо чотирилапій помічниці в потязі радіють діти.

"Якщо зустрінете її під час подорожі, не дивуйтеся — вона знає свою справу. Під час поїздки Ніколь буде вашою подругою, подбає про порядок і допоможе впоратися зі стресами та переживаннями", — кажуть в Укрзалізниці.

Є в Ніколь і своя сторінка в Instagram. На неї підписано майже 3 тис. користувачів.

"Ми, звичайно, не такі популярні, як Патрон, але вуса, лапи та хвіст у нас не менш визначні", — жартують в УЗ.

Раніше Фокус вже розповідав про чотирилапі символи війни в Україні, які стали уособленням сили та незламності українського народу у протистоянні військової агресії Росії. І найпопулярнішим із них став пес породи джек-рассел-тер'єр Патрон, який служить у підрозділі ДСНС Чернігівщини та бере участь у розмінуванні територій.

А ось на знамениту кішку Шафу з Бородянки зараз претендують одразу 12 власників. Її врятували на початку травня зі зруйнованої багатоповерхівки, де вона виживала близько двох місяців без води та їжі.