Самый большой с начала года: в Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный пожар (видео)

Известно, что огонь распространился на 1500 га, а из-за сильно ветра пламя движется в сторону Вышгородского района Киевской области. При этом тушение осложняется сильными порывами ветра и наличием мин оккупантов.

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Вечером 17 мая в Чернобыльской зоне в районе КПП "Зеленый мыс" начался масштабный пожар. Огонь охватил 1500 га и из-за сильного ветра двигался в сторону Вышгородского района Киевской области. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

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Как сообщили в ГСЧС, пожар также возник вблизи населенного пункта Страхолесье Вышгородского района, где на площади в 45 га горела сухой лесной настил.

Отмечается, что тушение затруднено ветром, ограниченными техническими ресурсами в связи с последствиями оккупации – похищением и уничтожением большого количества техники и горючего, а также угрозой взрывов мин, оставленных российскими войсками.

Для тушения пожара в районе Страхолесья были направлены 16 спасателей и 4 единицы специальной техники, а для локализации масштабного пожара в Чернобыльской зоне были задействованы подразделения ГСЧС и пожарники из ГСП "Северная Пуща". В результате действий спасателей из опасной зоны была эвакуирована местная жительница.

Ночью пожарным удалось локализовать возгорание на площади 45 га. Радиационный фон в приграничных с Чернобыльской зоной районах находится в пределах нормы. Однако в ведомстве предупредили, что в результате пожара ожидается большое задымление в районе Иванково и Страхолесье. Жителей столицы предупредили о том, что продукты горения в зоне Чернобыльской АЭС небезопасны для органов дыхания, поэтому настоятельно рекомендуется закрывать окна.

Ранее сообщалось, что в начале мая в Красноярском крае возникли несколько очагов пожара. Огонь повредил около 60 населенных пунктов, а некоторые населенные пункты, как деревня Ашпатово, выгорели полностью.

В Харьковской области 7 мая в результате обстрела российскими оккупационными войсками возник пожар в здании литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды. Пожар охватил почти все сооружения музея общей площадью около 300 кв. метров, однако ценные экспонаты удалось спасти.