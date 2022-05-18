Найбільша з початку року: у Чорнобильській зоні спалахнула масштабна пожежа (відео)

Відомо, що вогонь поширився на 1500 га, а через сильний вітер полум'я рухається в бік Вишгородського району Київської області. При цьому гасіння ускладнюється сильними поривами вітру та наявністю мін окупантів.

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Увечері 17 травня в Чорнобильській зоні в районі КПП "Зелений мис" розпочалася масштабна пожежа. Вогонь охопив 1500 га і через сильний вітер рухався в бік Вишгородського району Київської області. Про це повідомила у Facebook пресслужба Державного агентства з управління зоною відчуження.

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Як повідомили в ДСНС, пожежа також виникла поблизу населеного пункту Страхолісся Вишгородського району, де на площі 45 га горів сухий лісовий настил.

Зазначається, що гасіння утруднене вітром, обмеженими технічними ресурсами у зв'язку з наслідками окупації — викраденням і знищенням великої кількості техніки та пального, а також загрозою вибухів мін, залишених російськими військами.

Для гасіння пожежі в районі Страхолісся було направлено 16 рятувальників і 4 одиниці спеціальної техніки, а для локалізації масштабної пожежі в Чорнобильській зоні були задіяні підрозділи ДСНС і пожежники з ДСП "Північна Пуща". Внаслідок дій рятувальників із небезпечної зони було евакуйовано місцеву мешканку.

Уночі пожежникам вдалося локалізувати вогонь на площі 45 га. Радіаційний фон у прикордонних із Чорнобильською зоною районах перебуває в межах норми. Проте у відомстві попередили, що внаслідок пожежі очікується велике задимлення в районі Іванкове та Страхолісся. Жителів столиці попередили про те, що продукти горіння в зоні Чорнобильської АЕС небезпечні для органів дихання, тому рекомендується зачиняти вікна.

Раніше повідомлялося, що на початку травня в Красноярському краї виникло кілька вогнищ пожежі. Вогонь пошкодив близько 60 населених пунктів, а деякі населені пункти, як село Ашпатове, вигоріли повністю.

У Харківській області 7 травня внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами виникла пожежа в будівлі літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди. Пожежа охопила майже всі споруди музею загальною площею близько 300 кв. метрів, проте цінні експонати вдалося врятувати.