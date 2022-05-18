От 6,1 тысяч грн за однокомнатную: как в Украине обстоят дела с арендой жилья во время войны

Большое количество жилья освободилось под Киевом, в то время как во Львовской области из-за большого спроса стоимость аренды выросла почти на 5,5 тысяч грн.

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По состоянию на май этого года в связи с полномасштабной войной РФ против Украины в Киевской области наблюдается самый большой выбор квартир, доступных для аренды. При этом стоимость съема жилья во Львовской области после начала боевых действий выросла почти на 5,5 тыс. гривен. Об этом говорится в пресс-релизе платформы онлайн-объявлений Olx.

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По данным компании, в Киевской области до 23 февраля этого года на сайте было более 20 тысяч объявлений о сдаче квартир в аренды, однако уже в мае этот показатель вырос до свыше 40 тысяч. Средняя стоимость аренды в регионе снизилась почти на 22% и составляет менее 9 тысяч грн.

Большое количество свободных квартир наблюдается и в Днепропетровской области — с начала полномасштабной войны показатель вырос почти на 11%. При этом там увеличилась цена — с около 5 тыс. грн в период до 24 февраля до 7,4 тыс. в мае.

Почти такая же цена на аренду квартир в Ивано-Франковской и Полтавской областях. В Черкасской области стоимость аренды составляет примерно 6,1 тыс. грн.

Что касается Киева, то там месячная плата за аренду снизилась:

за 1-комнатную — 7 945 грн (-1 590 грн по сравнению с периодом до 23 февраля)

за 2-комнатную — 11 198 грн (-4 879 грн)

за 3-комнатную — 16 426 грн (-8 087 грн)

Однокомнатную квартиру сейчас легче всего найти в Дарницком районе столицы. При этом дешевле всего арендовать жилье в Деснянском — там месячная плата составит около 6 тыс. грн.

Из-за большого спроса цены выросли в западном регионе страны. В Ивано-Франковске однокомнатную квартиру можно снять за 8,8 тыс. грн, двухкомнатную за 11,7 тыс. грн, а трехкомнатную за 17,6 тыс грн. Во Львовской области средняя стоимость аренды квартир составляет около 13 тыс. грн.

Наиболее доступные цены на аренду квартир на западе Украины — в Хмельницкой области. Там однокомнатная квартира в месяц обойдется в 6 тыс. грн, двухкомнатная — в 8 тыс. грн, а трехкомнатная в 12 тыс. грн. Похожие цены и в Черкассах, однако трехкомнатную квартиру там можно снять за 11 тыс. грн.

В Полтаве за однокомнатную квартиру просят 8 тыс. грн в месяц, а двухкомнатная и трехкомнатная обойдутся в 10 тыс. грн и 15 тыс. грн соответственно.

[ + – ] Статистика Olx

По данным сайта, арендодателями чаще всего выступают женщины в возрасте от 35 до 54 лет. На фоне полномасштабной войны 49% опрошенных владельцев квартир готовы снизить цену аренды, еще около 33% выразили готовность индивидуально обсуждать условия съема жилья. Почти 10% владельцев позволили бы жить в квартире большему количеству людей, с маленькими детьми или же с домашним животным.

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