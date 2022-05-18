Від 6,1 тисячі гривень за однокімнатну: як в Україні справи з орендою житла під час війни

Велика кількість житла звільнилася під Києвом, у той час як у Львівській області через великий попит вартість оренди зросла майже на 5,5 тисяч гривень.

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Станом на травень цього року у зв'язку із повномасштабною війною РФ проти України у Київській області спостерігається найбільший вибір квартир, доступних для оренди. При цьому вартість винайму житла у Львівській області після початку бойових дій зросла майже на 5,5 тис. гривень. Про це йдеться у пресрелізі платформи онлайн-оголошень Olx.

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За даними компанії, у Київській області до 23 лютого цього року на сайті було понад 20 тисяч оголошень про здачу квартир в оренді, проте вже у травні цей показник зріс до понад 40 тисяч. Середня вартість оренди в регіоні знизилася майже на 22% і становить менше ніж 9 тисяч грн.

Велика кількість вільних квартир спостерігається і в Дніпропетровській області — з початку повномасштабної війни показник зріс майже на 11%. При цьому там збільшилася ціна — приблизно 5 тис. грн у період до 24 лютого до 7,4 тис. у травні.

Майже така сама ціна на оренду квартир в Івано-Франківській та Полтавській областях. У Черкаській області вартість оренди становить приблизно 6,1 тис. грн.

Щодо Києва, то там місячна плата за оренду знизилася:

за 1-кімнатну — 7 945 грн (-1 590 грн порівняно з періодом до 23 лютого);

за 2-кімнатну — 11 198 грн (-4 879 грн);

за 3-кімнатну — 16 426 грн (-8 087 грн).

Однокімнатну квартиру зараз найлегше знайти в Дарницькому районі столиці. Водночас найдешевше орендувати житло у Деснянському — там місячна плата становитиме майже 6 тис. грн.

Через великий попит ціни зросли у західному регіоні країни. В Івано-Франківську однокімнатну квартиру можна зняти за 8,8 тис. грн, двокімнатну за 11,7 тис. грн, а трикімнатну за 17,6 тис. грн. У Львівській області середня вартість оренди квартир становить приблизно 13 тис. грн.

Найбільш доступні ціни на оренду квартир на заході України — у Хмельницькій області. Там однокімнатна квартира на місяць коштуватиме 6 тис. грн, двокімнатна — 8 тис. грн, а трикімнатна — 12 тис. грн. Схожі ціни і в Черкасах, проте трикімнатну квартиру там можна винайняти за 11 тис. грн.

У Полтаві за однокімнатну квартиру просять 8 тис. грн на місяць, а двокімнатна та трикімнатна коштуватимуть 10 тис. грн та 15 тис. грн відповідно.

[ + – ] Статистика Olx

За даними сайту, орендодавцями найчастіше є жінки віком від 35 до 54 років. На тлі повномасштабної війни 49% опитаних власників квартир готові знизити ціну оренди, ще приблизно 33% висловили готовність індивідуально обговорювати умови оренди житла. Майже 10% власників дозволили б жити в квартирі більшій кількості людей, з маленькими дітьми або з домашньою твариною.

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