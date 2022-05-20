3,5 тыс учителей на оккупированных территориях проходят "переквалификацию", — Денисова
Россияне вмешиваются в учебный процесс, меняя сферу образования согласно стандартам РФ.
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Российские оккупационные власти на подконтрольной территории продолжают принудительную интеграцию украинской сферы образования в соответствии со стандартам Российской Федерации. Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, россияне заставили около 3,5 тысяч украинских преподавателей проходить "переквалификацию" перед новым учебным годом.
По ее словам, в учебных заведениях на временно оккупированных территориях меняется форма обучения согласно стандартам РФ. Денисова считает, что вмешательство в образовательный процесс есть не что иное, как нарушение права на культурную и национальную идентичность. При этом омбудсмен отметила, что это гарантировано 29-ой конвенцией ООН по правам детей и правом на образование согласно ст. 24 и 94 Женевской конвенции.
"Около 3,5 тысячи учителей из этих заведений уже проходят соответствующую переквалификацию с целью подготовки к работе на временно захваченных территориях", — сообщила Денисова.
Омбудсмен также заявила, что обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время российского вторжения с просьбой дополнить фактами нарушения прав детей.
Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова 8 апреля заявила, что военнослужащие РФ похищают украинских детей в Донецкой и Луганской областях. По данным омбудсмена, оккупанты похитили и вывезли из Украины 121 000 детей, среди которых не только сироты, но и дети, у которых есть родители.
Людмила Денисова 16 мая сообщила, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей российские оккупационные власти могут начать мобилизацию женщин. По ее словам, для участия в военных действиях могут призвать женщин от 18 до 45 лет.