3,5 тыс учителей на оккупированных территориях проходят "переквалификацию", — Денисова

Россияне вмешиваются в учебный процесс, меняя сферу образования согласно стандартам РФ.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские оккупационные власти на подконтрольной территории продолжают принудительную интеграцию украинской сферы образования в соответствии со стандартам Российской Федерации. Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, россияне заставили около 3,5 тысяч украинских преподавателей проходить "переквалификацию" перед новым учебным годом.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По ее словам, в учебных заведениях на временно оккупированных территориях меняется форма обучения согласно стандартам РФ. Денисова считает, что вмешательство в образовательный процесс есть не что иное, как нарушение права на культурную и национальную идентичность. При этом омбудсмен отметила, что это гарантировано 29-ой конвенцией ООН по правам детей и правом на образование согласно ст. 24 и 94 Женевской конвенции.

"Около 3,5 тысячи учителей из этих заведений уже проходят соответствующую переквалификацию с целью подготовки к работе на временно захваченных территориях", — сообщила Денисова.

Омбудсмен также заявила, что обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время российского вторжения с просьбой дополнить фактами нарушения прав детей.

Уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова 8 апреля заявила, что военнослужащие РФ похищают украинских детей в Донецкой и Луганской областях. По данным омбудсмена, оккупанты похитили и вывезли из Украины 121 000 детей, среди которых не только сироты, но и дети, у которых есть родители.

Людмила Денисова 16 мая сообщила, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей российские оккупационные власти могут начать мобилизацию женщин. По ее словам, для участия в военных действиях могут призвать женщин от 18 до 45 лет.