3,5 тис вчителів на окупованих територіях проходять "перекваліфікацію", — Денісова

Росіяни втручаються в навчальний процес, змінюючи сферу освіти відповідно до стандартів РФ.

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Російська окупаційна влада на підконтрольній території продовжує примусову інтеграцію української сфери освіти відповідно до стандартів Російської Федерації. Як повідомила омбудсмен Людмила Денісова, росіяни змусили близько 3,5 тисячі українських викладачів проходити "перекваліфікацію" перед новим навчальним роком.

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За її словами, в навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях змінюється форма навчання відповідно до стандартів РФ. Денісова вважає, що втручання в освітній процес є не що інше, як порушення права на культурну та національну ідентичність. Водночас омбудсмен зазначила, що це гарантовано 29-ою конвенцією ООН з прав дітей та правом на освіту згідно зі ст. 24 та 94 Женевської конвенції.

"Близько 3,5 тисяч вчителів із цих закладів уже проходять відповідну перекваліфікацію з метою підготовки до роботи на тимчасово захоплених територіях", — повідомила Денісова.

Омбудсмен також заявила, що звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час російського вторгнення з проханням доповнити фактами порушення прав дітей.

Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова 8 квітня заявила, що військовослужбовці РФ викрадають українських дітей у Донецькій та Луганській областях. За даними омбудсмена, окупанти викрали та вивезли з України 121 000 дітей, серед яких не лише сироти, а й діти, які мають батьків.

Людмила Денісова 16 травня повідомила, що в деяких районах Донецької та Луганської областей російська окупаційна влада може розпочати мобілізацію жінок. За її словами, для участі у воєнних діях можуть призвати жінок віком від 18 до 45 років.