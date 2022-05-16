Окупанти ОРЛО планують мобілізувати жінок, — Денісова

Підприємства на окупованих територіях Луганської області мають "звірити дані" жінок віком від 18 до 45 років за декількома спеціалізаціями.

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На території окремих районів Донецької та Луганської областей можуть почати мобілізувати жінок, що порушує 51-у IV статтю Женевської Конвенції. Про це повідомляє омбудсмен Верховної Ради Людмила Денісова.

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Керівникам підприємств на тимчасово окупованих районах Луганської області надійшло повідомлення про те, що потрібно "звірити дані" про жінок віком від 18 до 45 років за такими спеціалізаціями:

бухгалтер;

кухар;

медсестра;

лаборант;

водій;

машиніст;

прибиральник.

Такі дії Денісова назвала порушенням Статті 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення. Під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту чи окупаційної держави служити у її збройних чи допоміжних силах.

Виходячи з цього, омбудсмен звернулася до Комісії ООН для розслідування порушень прав людини під час РФ в Україну.

Нагадаємо, за даними Луганської ОВА, війська РФ вивозять українців із Попасної, а потім мобілізують їх без жодних медкомісій.

Раніше начальник ГУР Міноборони заявив, що в Росії вже почалася прихована мобілізація.