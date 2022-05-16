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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Оккупанты ОРЛО планируют мобилизовать женщин, — Денисова

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мобилизация женщин в орло

Предприятия на оккупированных территориях Луганской области должны "сверить данные" женщин в возрасте от 18 до 45 лет по нескольким специализациям.

На территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей могут начать мобилизовать женщин, что нарушает 51-ю IV статью Женевской Конвенции. Об этом сообщает омбудсмен Верховной Рады Людмила Денисова.

Руководителям предприятий на временно оккупированных районах Луганской области пришли сообщения о том, что нужно "сверить данные" о женщинах возрастом от 18 до 45 лет по таким специализациям:

  • бухгалтер
  • кухарь
  • медсестра
  • лаборант
  • водитель
  • машинист
  • уборщик

Такие действия Денисова назвала нарушением статьи 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения. Во время войны запрещается оккупационному государству заставлять лиц, которые пребывают под защитой, то есть тех, кто оказывается под властью стороны конфликта или оккупационного государства служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

Исходя из этого омбудсмен обратилась в Комиссию ООН для расследования нарушений прав человека во время РФ в Украину.

Напомним, по данным Луганской ОВА, войска РФ вывозят украинцев из Попасной, а затем мобилизируют их без всяких медкомиссий.

Ранее начальник ГУР Минобороны заявил, что в России уже началась скрытая мобилизация.