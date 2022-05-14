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ВС РФ вывозят украинцев из Попасной и мобилизируют их без медкомиссии, — Луганская ОВА

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ВС РФ вывозят украинцев из Попасной и мобилизируют их без медкомиссии,

По словам Сергея Гайдая, у силовых структур есть сведения о проведении принудительной мобилизации женщин, проживающих в ОРЛО.

ВС РФ массово вывозят украинцев из неподконтрольной Попасной на ранее оккупированные территории для последующей мобилизации в ряды российской армии. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты проводят депортацию гражданского населения из Попасной, чтобы заставить их воевать против Вооруженных сил Украины без прохождения медкомиссии.

Сергей Гайдай также заявил, что у силовых структур есть информация о принудительной мобилизации женщин, которых также могут отправить в зону боевых действий. Руководитель ОВА сетует, что прифронтовая Луганская область на сегодняшний день вынуждена выживать, поскольку никаких коммуникаций в регионе нет.

"Узнать живы ли люди — родственники не могут, мобильная связь отсутствует. Это наша реальность. Держит на плаву гуманитарку, воду, которую привозят ГСЧС, и вера в ВСУ!", — продолжил Гайдай в сводке от 14 мая.

Помимо этого, глава Луганской ОВА предупреждает о двух масштабных операциях ВС РФ:

  • наступление на Северодонецк;
  • попытка прорыва на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

По словам Гайдая, российские войска хотят захватить Северодонецк "для галочки", а автомобильная дорога ВС РФ необходима для того, чтобы полностью окружить Луганскую область.

О проведении мобилизации в ОРЛО также сообщал Telegram-канал "Смерть оккупанта". По данным сообщества, нелегитимные власти отправили руководителям предприятий на неподконтрольных территориях сообщения о том, что необходимо провести сверку данных женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Мобилизировать в ряды ВС РФ на территории Луганской области могут тех, кто имеет следующие специальности:

  • бухгалтер;
  • повар;
  • медсестра;
  • лаборант;
  • водитель;
  • машинист;
  • уборщик.
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В ОРЛО оккупанты проводят мобилизацию женщин

Напомним, ранее военная разведка Украины сообщала о проведении скрытой мобилизации в РФ.

Также Фокус в своем материале объяснял, почему ВС РФ объявили мобилизацию в Херсоне и для чего украинцев не выпускают из оккупации.