ЗС РФ вивозять українців із Попасної та мобілізують їх без медкомісії, — Луганська ОВА

За словами Сергія Гайдая, силові структури мають відомості про проведення примусової мобілізації жінок, які проживають в ОРЛО.

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ЗС РФ масово вивозять українців із непідконтрольної Попасної на раніше окуповані території для подальшої мобілізації до лав російської армії. Про це повідомив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, окупанти проводять депортацію цивільного населення з Попасної, щоб змусити їх воювати проти Збройних сил України без проходження медкомісії.

Сергій Гайдай також заявив, що силові структури мають інформацію про примусову мобілізацію жінок, яких також можуть відправити в зону бойових дій. Керівник ОВА нарікає, що прифронтова Луганська область сьогодні змушена виживати, оскільки жодних комунікацій у регіоні немає.

"Дізнатися чи живі люди, родичі не можуть, мобільного зв'язку немає. Це наша реальність. Тримає на плаву гуманітарка, вода, яку привозять ДСНС, і віра в ЗСУ!" — продовжив Гайдай у зведенні від 14 травня.

Крім цього, голова Луганської ОВА попереджає про дві масштабні операції ЗС РФ:

наступ на Сєвєродонецьк;

спроба прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут із боку Попасної та Білогорівки.

За словами Гайдая, російські війська хочуть захопити Сєвєродонецьк "для галочки", а автомобільна дорога ЗС РФ необхідна для того, щоб повністю оточити Луганську область.

Про проведення мобілізації до ОРЛО також повідомляв Telegram-канал "Смерть окупанта". За даними співтовариства, нелегітимна влада відправила керівникам підприємств на непідконтрольних територіях повідомлення про те, що необхідно провести звірення цих жінок віком від 18 до 45 років. Мобілізувати до лав ЗС РФ на території Луганської області можуть тих, хто має такі спеціальності:

бухгалтерка;

кухарка;

медсестра;

лаборантка;

водійка;

машиністка;

прибиральниця.

[ + – ] В ОРЛО окупанти проводять мобілізацію жінок

Нагадаємо, раніше військова розвідка України повідомляла про проведення прихованої мобілізації в РФ.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, чому ЗС РФ оголосила мобілізацію в Херсоні та для чого українців не випускають із окупації.