В школах Мариуполя будут преподавать четыре предмета и только на русском языке

Мариупольским учителям не оставили особого выбора, пригрозив "негативными" последствиями в виде фильтрационных лагерей и ограничения гуманитарной помощи.

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В оккупированном Мариуполе местные "власти" планируют запустить 4 общеобразовательные школы, по одной в каждом районе. С сентября в них хотят перевести весь учебный процесс согласно стандартам и программам РФ. Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, оккупанты устроили "организационно-методическое" собрание учителей, во время которого рассматривались вопросы возобновления учебного процесса. Одними из ключевых вопросов, рассматриваемых на собрании, были вопросы количества предметов и языка преподавания.

[ + – ] преподаватели школ Мариуполя

"Глобального выбора работникам образования не оставили. Прямо и косвенно угрожают "негативными" последствиями от фильтрационных лагерей до ограничения "гуманитарной" помощи", — пишет Андрющенко.

[ + – ] Конспект собрания учителей Мариуполя

Было принято решение с сентября месяца полностью перевести образовательный процесс на русский язык. А в числе преподаваемых предметов в рамках "адаптации" оставить только историю России, русский язык и литературу, а также математику.

Однако советник мэра отметил, что математику оставили не для повышения уровня знаний, а для полного отказа от украинского языка, поскольку выяснилось, что дети в Мариуполе не понимают математических терминов на русском языке.

"Поэтому именно для адаптации в обучении будут преподавать математику. Процесс денацификации можно считать официально запущенным", — заключил Андрющенко.

Напомним, что по информации уполномоченной по правам человека в Украине Людмилы Денисовой, около 3,5 тысяч учителей на временно оккупированных территориях Украины проходят "переквалификацию" перед началом нового учебного года, чтобы соответствовать стандартам системы образования РФ. По мнению Денисовой, это является прямым нарушением конвенции ООН о правах на культурную и национальную идентичность.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 16 мая заявил, что в Мариуполе оккупанты готовят крупную подделку свидетельских показаний о разрушениях в городе, учиненных бойцами ВСУ. Для этого жителям пообещали денежные выплаты за уничтоженное жилье или убитого родственника.