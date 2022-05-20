У школах Маріуполя викладатимуть чотири предмети й лише російською мовою

Маріупольським учителям не залишили особливого вибору, погрожуючи "негативними" наслідками у вигляді фільтраційних таборів і обмеження гуманітарної допомоги.

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В окупованому Маріуполі місцева "влада" планує запустити 4 загальноосвітні школи, по одній у кожному районі. З вересня в них хочуть перевсти весь навчальний процес відповідно до стандартів та програм РФ. Про це в Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, окупанти влаштували "організаційно-методичні" збори вчителів, під час яких розглядали питання щодо відновлення навчального процесу. Одним із ключових питань, що розглядаються на зборах, були питання кількості предметів і мови викладання.

[ + – ] Викладачі шкіл Маріуполя

"Глобального вибору працівникам освіти не залишили. Прямо та побічно погрожують "негативними" наслідками від фільтраційних таборів до обмеження "гуманітарної" допомоги", — пише Андрющенко.

[ + – ] Конспект зборів учителів Маріуполя

Було ухвалено рішення з вересня повністю перекласти освітній процес російською мовою. А в числі предметів, що викладаються в межах "адаптації", залишити тільки історію Росії, російську мову та літературу, а також математику.

Проте радник мера зазначив, що математику залишили не для підвищення рівня знань, а для повної відмови від української мови, оскільки з'ясувалося, що діти в Маріуполі не розуміють математичних термінів російською мовою.

"Тому саме для адаптації в навчанні викладатимуть математику. Процес денацифікації можна вважати офіційно запущеним", — сказав Андрющенко.

Нагадаємо, що, за інформацією уповноваженої з прав людини в Україні Людмили Денісової, близько 3,5 тисячі вчителів на тимчасово окупованих територіях України проходять "перекваліфікацію" перед початком нового навчального року, щоб відповідати стандартам системи освіти РФ. На думку Денісової, це є прямим порушенням конвенції ООН про права на культурну та національну ідентичність.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 16 травня заявив, що в Маріуполі окупанти готують велике підроблення свідчень про руйнування в місті, вчинені бійцями ЗСУ. Для цього мешканцям пообіцяли грошові виплати за знищене житло чи вбитого родича.