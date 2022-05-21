"Прячьте машины и не выходите на улицу": в Украину надвигается мощный ураган (видео)

Циклон "Эммелинде" движется с запада. Накануне стихия уже привела к значительным разрушениям и травмам в городах Германии.

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В Украину надвигается циклон "Эммелинде", который принесет опасную погоду в половину областей. Украинский гидрометеорологичечкий центр предупредил об угрозе на своей странице в Facebook.

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Синоптики объявили по всей Украине желтый уровень опасности (потенциально опасные погодные условия), спрогнозировав ветер со скоростью 15-20 м/c. Сайт Гидрометцентра по свежим данным на 12:41 показывает оранжевый уровень (опасные погодные условия) в таких областях:

Киевская

Черниговская

Черкасская

Полтавская

Сумская

Харьковская

Одесская

Винницкая

Черновицкая

Ивано-Франковская

Львовская

Волынская

Тернопольская

Ровенская

Хмельницкая

Житомирская

[ + – ] Карта Укргидрометцентра по состоянию на 21 мая Фото: Скриншот

На своей странице в Facebook об опасной погоде предупредила начальница управления экологии и природных ресурсов департамента градостроения Львовского городского совета Александра Сладкова.

"Ураган, который вчера наделал беды в Германии, идет к нам. Сегодня целый день будет проходить то, что сейчас находится над территорией Польши. Всем быть очень аккуратными, по возможности перепарковать авто подальше от деревьев и не ходить в парки", — обратилась чиновница к украинцам.

[ + – ] Погодная карта от Александры Сладковой Фото: Facebook

Как пишет издание Deutche Welle, 20 мая на Германию обрушился циклон "Эммелинде", который принес с собой грозу, сильные дожди, ураганный ветер и торнадо, сильнее всего от них пострадал регион Северный Рейн-Вестфалия. Согласно данным полиции, в городе Падерборне из-за погоды травмы получили 43 человека, несколько из них находятся в тяжелом состоянии, кроме того, образовалось большое количество завалов. В соседнем Липштадте ветер свалил шпиль местной церкви и заблокировал более 100 человек в бассейне.

[ + – ] Что натворил ураган в Германии

В федеральной земле Саксония организаторы прервали концерт известной немецкой группы Rammstein в Лейпциге. Из-за сильной грозы посетителей попросили покинуть зал и спрятаться, но уже через 15 минут позволили продолжить шоу.

В регионах Рейнланд-Пфальц и Саар прошли сильные грозы, они не вызвали масштабных повреждений, но повалили несколько деревьев, вызвали потоп и привели к смерти 38-летнего мужчины. По версии следствия, 38-летний немец спустился в затопленный подвал, получил удар током и ударился головой при падении. В Центральной Франконии (Бавария) ветер опрокинул хижину, где от непогоды укрились несколько человек, в результате 14 из них травмировались.

Ранее, 12 мая, ураган сломал в Киеве одно из деревьев-"защитников" столицы — "Липу Петра Могилы". По легенде, митрополит посадил его на территории современного Андреевского спуска около 400 лет назад в честь восстановления десятинной церкви. По другой версии, дерево прожило более 800 лет.

В феврале 2022 года ураган сорвал крыши и оставил без света сотни тысяч домов в Польше. Из-за сильного ветра, вырывавшего деревья с корнями, пострадало много человек.