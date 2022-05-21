"Прячьте машины и не выходите на улицу": в Украину надвигается мощный ураган (видео)
Циклон "Эммелинде" движется с запада. Накануне стихия уже привела к значительным разрушениям и травмам в городах Германии.
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В Украину надвигается циклон "Эммелинде", который принесет опасную погоду в половину областей. Украинский гидрометеорологичечкий центр предупредил об угрозе на своей странице в Facebook.
Синоптики объявили по всей Украине желтый уровень опасности (потенциально опасные погодные условия), спрогнозировав ветер со скоростью 15-20 м/c. Сайт Гидрометцентра по свежим данным на 12:41 показывает оранжевый уровень (опасные погодные условия) в таких областях:
- Киевская
- Черниговская
- Черкасская
- Полтавская
- Сумская
- Харьковская
- Одесская
- Винницкая
- Черновицкая
- Ивано-Франковская
- Львовская
- Волынская
- Тернопольская
- Ровенская
- Хмельницкая
- Житомирская
На своей странице в Facebook об опасной погоде предупредила начальница управления экологии и природных ресурсов департамента градостроения Львовского городского совета Александра Сладкова.
"Ураган, который вчера наделал беды в Германии, идет к нам. Сегодня целый день будет проходить то, что сейчас находится над территорией Польши. Всем быть очень аккуратными, по возможности перепарковать авто подальше от деревьев и не ходить в парки", — обратилась чиновница к украинцам.
Как пишет издание Deutche Welle, 20 мая на Германию обрушился циклон "Эммелинде", который принес с собой грозу, сильные дожди, ураганный ветер и торнадо, сильнее всего от них пострадал регион Северный Рейн-Вестфалия. Согласно данным полиции, в городе Падерборне из-за погоды травмы получили 43 человека, несколько из них находятся в тяжелом состоянии, кроме того, образовалось большое количество завалов. В соседнем Липштадте ветер свалил шпиль местной церкви и заблокировал более 100 человек в бассейне.
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