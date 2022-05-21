"Ховайте машини і не виходьте на вулицю": в Україну насувається потужний ураган (відео)

Циклон "Еммелінде" рухається із заходу. Напередодні стихія вже призвела до значних руйнувань та травм у містах Німеччини.

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В Україну насувається циклон "Еммелінде", який принесе небезпечну погоду в половину областей. Український гідрометеорологічний центр попередив про загрозу на своїй сторінці у Facebook.

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Синоптики оголосили по всій Україні жовтий рівень небезпеки (потенційно небезпечні погодні умови), спрогнозувавши вітер зі швидкістю 15-20 м/с. Сайт Гідрометцентру за свіжими даними на 12:41 показує помаранчевий рівень (небезпечні погодні умови) у таких областях:

Київська

Чернігівська

Черкаська

Полтавська

Сумська

Харківська

Одеська

Вінницька

Чернівецька

Івано-Франківська

Львівська

Волинська

Тернопільська

Рівненська

Хмельницька

Житомирська

[ + – ] Карта Укргідрометцентру станом на 21 травня Фото: Скриншот

На своїй сторінці у Facebook про небезпечну погоду попередила начальниця управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради Олександра Сладкова.

"Ураган, який учора наробив лиха в Німеччині, йде до нас. Сьогодні цілий день проходитиме те, що зараз знаходиться над територією Польщі. Всім бути дуже акуратними, за можливості перепаркувати авто якомога далі від дерев і не ходити до парків", — звернулася чиновниця до українців.

[ + – ] Погодна карта від Олександри Сладкової Фото: Facebook

Як пише видання Deutche Welle, 20 травня на Німеччину звалився циклон "Еммелінде", який приніс із собою грозу, сильні дощі, ураганний вітер та торнадо, найсильніше від них постраждав регіон Північний Рейн-Вестфалія. За даними поліції, в місті Падерборні через погоду травми отримали 43 особи, кілька з них перебувають у тяжкому стані, крім того, утворилася велика кількість завалів. У сусідньому Ліпштадті вітер звалив шпиль місцевої церкви та заблокував понад 100 людей у басейні.

[ + – ] Що накоїв ураган у Німеччині

У федеральній землі Саксонія організатори перервали концерт відомого німецького гурту Rammstein у Лейпцигу. Через сильну грозу відвідувачів попросили залишити зал і сховатися, але вже через 15 хвилин дозволили продовжити шоу.

У регіонах Рейнланд-Пфальц та Саар пройшли сильні грози, вони не спричинили масштабних пошкоджень, але повалили кілька дерев, спричинили потоп та призвели до смерті 38-річного чоловіка. За версією слідства, 38-річний німець спустився до затопленого підвалу, отримав удар струмом і вдарився головою під час падіння. В Центральній Франконії (Баварія) вітер перекинув хатину, де від негоди сховалося кілька людей, внаслідок чого 14 з них травмувалися.

Раніше, 12 травня, ураган зламав у Києві одне з дерев-"захисників" столиці — "Липу Петра Могили". За легендою, митрополит посадив його на території сучасного Андріївського узвозу близько 400 років тому на честь відновлення десятинної церкви. За іншою версією, дерево прожило понад 800 років.

У лютому 2022 року ураган зірвав дахи та залишив без світла сотні тисяч будинків у Польщі. Через сильний вітер, що виривав дерева з корінням, постраждало багато людей.