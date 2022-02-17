Ураган у Польщі зірвав дахи, повалив дерева та залишив без світла сотні тисяч будинків (фото, відео)

Стихія спричинила блекаут у Польщі, багато людей постраждали на вулиці.

Над Польщею пронісся руйнівний ураган, який виривав дерева з корінням, зірвав десятки дахів та знеструмив понад 300 тисяч користувачів, повідомляє Rmf24.pl.

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У Любуському воєводстві на південному заході країни вітер повалив дерево на авто, через що загинув 70-річний чоловік. У цьому регіоні стався ще один такий інцидент, постраждала жінка. На автомагістралі А1 у напрямку Гданська вітер перевернув вантажівку, через що водій покалічився.

Наробив лиха ураган і в Кракові, де повалив 30-метровий кран. Постраждали оператор крана та троє робітників.

[ + – ] сильний вітер повалив дерева

[ + – ] через ураган постраждали автомобілі

Метеорологи попередили, що стихія вируватиме і в четвер протягом дня.

Поляки отримали від влади смс із попередженням про небезпеку, людей закликали не залишати дім без потреби.

Нагадаємо, американські метеорологи зафіксували рекордну статистику щодо ураганів. Водночас у США останнім часом дивують не лише вони, а й аномальна температура.

Минулого місяця ураган пронісся над Києвом. Сильний вітер зірвав гілки з дерев та завалив фасад будівлі на автомобіль.